Hisareyn çok farklı: 10-3

Bu grupta bir diğer iddialı takım Hisareynspor ise 6’ıncı hafta maçını dün akşam Kavaklı Stadı’nda oynadı, Çamlıtepespor’u konuk etti. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibini 10-3 gibi farklı skorla yendi, ligde ikinci sıraya yükseldi.

HİSAREYNSPOR İLE TAYFUNSPOR ÇARŞAMBA GÜNÜ KARŞILAŞACAK

1.Küme B Grubu’nda ligin ilk iki sırasında yer alan Hisareynspor ile Tayfunspor, hafta içi mücadelesinde çarşamba günü kozlarını Gölcük Kavaklı Stadı’nda paylaşacak. 15 puanlı Hisareynspor ile 16 puanlı Tayfunspor arasında Kavaklı Stadı’na oynanacak maçı kazanan takım ligin ilk yarısını büyük ihtimalle lider bitirecek. Maçın başlama saati 19.30 olarak belirlendi.

KADIKÖY-ŞENERSPOR MAÇI ERTELENDİ

B Grubu’nda hafta içinde Kadıköyspor ile MAP Şenerspor arasında 9 Kasım Perşembe günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanması gereken 7’inci hafta müsabakası Tertip komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Kadıköyspor, dün 6’ıncı hata müsabakasında Bahçecikspor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı, karşılaşmayı 3-2 kaybetti, düşme hattından çıkamadı.