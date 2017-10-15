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Hisareyn farklı kazandı; 0-6

Hisareyn farklı kazandı; 0-6

U-16 Ligi G Grubu’nda mücadele eden Hisareynspor, Asarköyspor’u deplasmanda 6-0 yenerek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

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YARIN ÜÇ MAÇ VAR

U-16 Ligi’nde üç takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıyasıya sürüyor. Dün Asarköyspor ile karşılaşan Hisareynspor sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak bir puan fark, maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Ligde ikinci sıraya düşen Karamürsel İdman Yurdu ise iki puan gerisinde, üçüncü sırada yer alan Harb – İş Spor ile yarın saat 19.15’te Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak. Günün diğer maçlarında Yeşilovaspor – Derince Birlikspor ve İlimtepe FK – Başiskele BLD Spor ile karşılaşacak.

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