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Hisareyn, lideri devirdi: 2-0

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Hisareyn, lideri devirdi: 2-0
1.Küme A Grubu’nda 14’üncü hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu.

Hisareynspor, sahasında konuk ettiği lider Arapçeşmespor’u 2-0 yendi. Arapçeşmespor’un yenildiği haftada liderlik şansını yakalayan Suadiyespor, Derince deplasmanında D.Birlikspor’a 3-2 mağlup oldu. Haftanın en karlı takımı ise Başiskele Belediyespor’du. Kırmızı-Beyazlı ekip, Yuvam İzmitspor’u 4-1 yendi, zirveye biraz daha yaklaştı.

HİSAREYNSPOR UMUTLANDI
1.Küme A Grubu’nda son haftalar puan kayıpları yaşayan, zirve yarışının biraz uzağında kalan Hisareynspor, önceki akşam Kavaklı Stadı’nda lider Arapçeşmespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını Selçuk Şanlı’nın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Yeşil-Beyazlı ekip, son dakikalarda Burak ile farkı ikiye çıkardı, çok önemli galibiyete imza attı. Hisareynspor, bu galibiyetle puanını 25’e çıkardı, Play-Off yarışında iddialı konuma geldi.

SUADİYESPOR LİDERLIK ŞANSINI KULLANMADI
A Grubu’nda bir maçı fazla lider Arapçeşmespor ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Suadiyespor, D.Birlikspor karşısında 3-2 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı. Yeşil-Beyazlı ekip, Arapçeşmespor’un kaybettiği haftada D.Birlikspor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacaktı. Derince Birlikspor, Başiskele Belediyespor’dan sonra Suadiyespor’u da yendi. Genç oyuncularla 1.Küme’de yer alan D.Birlikspor’u gollerini Erdem, Göktuğ ve Uğurcan attı.

BAŞİSKELE, ZİRVEYE YAKLAŞTI
Ara transferde kadrosuna takviye yapan Başiskele Belediyespor, iki haftalık aradan sonra lige çok iyi giriş yaptı, sahasında son haftaların formda takımı Yuvam İzmitspor’u 4-1 yendi. Başiskele Belediyespor, Lider Arapçeşmespor ile takipçisi Suadiyespor’un kaybettiği haftada bu galibiyetle puanın 28’e yükseltti, zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Başiskele Belediyespor’u galibiyete taşıyan gollerin ikisini yeni transferleri Erman Deniz ile Mirsat attı.

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