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  3. Hisareyn, Uzuntarla’yı dağıttı:0-3
Hisareyn, Uzuntarla’yı dağıttı:0-3

Hisareyn, Uzuntarla’yı dağıttı:0-3

1.Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Uzuntarla Belediyespor ile Hisareynspor, kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı.

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17 puanla averajla ikinci sırada bulunan Uzuntarla Belediyespor ile 16 puanla üçüncü sırada yer alan Hisareynspor arasındaki maçta kazanan 3-0’lık skorla konuk takım oldu. Lider Tayfunspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bahçecikspor’u 4-1 yendi. Derbent Stadı’nda 15.00’te başlayacak.

BAĞÇEŞME YARIŞTAN KOPUYOR
B Grubu’nda zirvenin bir diğer güçlü adayı Bağçeşmespor da düşme potasının hemen üzerindeki Çamlıtepespor’a konuk oldu. Son haftalarda maçlarını farklı skorlarla kaybeden, düşme korkusunu yakından hisseden  Çamlıtepespor, son haftalarda düşüşe geçen Bağçeşmespor’u 3-1 yenip, çok önemli bir galibiyete imza atarken, rakibini de Play-Off’un dışında bıraktı.

G.ŞİRİNKÖY’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET
Bu sezon lige çıkan, genç oyuncularla kümede kalma mücadelesi yapan G.Şirinköyspor, kendisi gibi bu korkuyu hisseden Kadıköyspor’u konuk etti. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta G.Şirinköyspor 5-1 gibi farklı skorla galip geldi, çok önemli bir galibiyete imza attı. Ligde istikrarsız performans gösteren, hafta içinde Bağçeşmespor’u yenen  MAP Şenerspor, bu kez M.Ali Kağıtçı’da konuk ettiği Ç.Serhatspor’a 3-2 mağlup oldu.
 

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