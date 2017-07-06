Hisareynspor minikleri

Son yıllarda küçük yaş gruplarında çok başarılı olan Hisareynspor, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Yeşil-Beyazlı ekibin 2007-2008 doğumlu oyuncuların yer aldığı U-10 yaş grubu oyuncuları, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor.

GELECEK YILIN U-11 TAKIMI HAZIR

Geçen yıl u-12 yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşayan Hisareynspor’un, gelecek yıl U-11 Ligi’nde mücadele edecek takımı da hazır. Öner Akdoğan’ın çalıştırdığı Hisareynspor U-10 yaş grubu sporcuları, gelecek yıl ilk kez yer alacakları müsabaka gruplarında başarılı olmak için yaz döneminde yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

ÖNER AKDOĞAN ÇALIŞTIRIYOR

Hisareyn’de bulunan tesislerdeki çalışmalarda minik futbolcular haftanın 4 günü antrenman yapıyorlar. Teknik sorumlu Öner Akdoğan, “Kadromuzda çok yetenekli sporcular var. Hepsi de çalışmayı çok seviyorlar. Çalışarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. Gelecek sezon U-11 Ligi’nde mücadele edecek takımı da oluşturduk.” dedi.