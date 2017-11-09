Hisareynspor-Tayfun berabere Uzuntarla ile Bağçeşme zirveye

Haftaya lider giren Tayfunspor, bir puan gerisinde yer alan Hisareynspor’un konuğuydu. Kazanan takımın lider olacağı maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuç zirve yarışı yapan Uzuntarla Belediyespor ile Bağçeşmespor’a yaradı, rakiplerini yenen iki takımda da zirveye iki puan daha yaklaştı.

HİSAREYN PENALTI KAÇIRDI

15 puanla ikinci sırada yer alan Hisareynspor ile 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Tayfunspor arasında Kavaklı Stadı’nda oynanan maçın skoru grupta lideri belirleyecekti. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın hemen başında Hisareynspor penaltı kazandı. Kaptan Selçuk, bu atıştan yararlanamadı, 0-0 biten maçta bu sonuca iki takımda fazla sevinemedi. Şampiyon adaylarından Uzuntarla Belediyespor, sahasında Çamlıtepespor’u 4-1 yendi, lider Tayfunspor’u puan olarak yakaladı.