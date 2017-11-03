Hisareynspor ve Bahçecik sahasında

Geçen hafta deplasmanda kazanan, zirve yarışına ortak olan Hisareynspor, sahasında Çamlıtepespor’u konuk edecek. Kavaklı Stadı’ndaki maçın başlama saati 18.30 olarak belirlendi. Lige iyi başlayan, son haftalar puan kayıpları yaşayan Bahçecikspor ise evinde Kadıköyspor ile oynuyor. Bahçecik Stadı’ndaki maçın başlama saati 13.00 olarak açıklandı. 1.Küme B Grubu’nda haftanın diğer müsabakaları bu akşam oynanacaktı.