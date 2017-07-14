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Hızır Reis Ortaokulu'nda kayıtlar başladı

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Hızır Reis Ortaokulu'nda kayıtlar başladı
Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi No:66 adresindeki Hızır Reis Ortaokulu'nda okul öncesi ilkokul ve ortaokul 2017-2018 öğrenci kayıtları başladı.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan kayıtlarda bu yıl ilkokulda 120, okul öncesinde 90, ortaokulda 200 öğrenci kaydının yapılması bekleniyor.

TEOG TERCİHLERİ 14-24 TEMMUZ ARASI

Hızır Reis Ortaokulu'nda bu yıl öğrenci formalarında bir değişiklik yapılmazken, okulun yaz kursları 80 öğrenci ile Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Yaz kurslarında öğrencilere TEOG sınavı hazırlıkları da veriliyor. Öte yandan okulda TEOG sınavına giren 8. sınıflar için rehber öğretmenler eşliğinde lise tercihleri de bugün yapılmaya başladı. TEOG sınavı ile lise tercihler 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

PROJE EKİBİ 1 HAFTA ALMANYA’DA

Okul Müdürü Ali İlengiz, 2017-2018 eğitim yılında okulun tüm elektrik tesisatının yenilenmesini gerçekleştirirken, okulun iç ve badana sınıflarda tadilatta başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onarım tadilatları kapsamında gerçekleştirilen tadilatlar önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. Okul müdürü ve öğretmenlerinden oluşan bir grup Erasmus projesi kapsamında Almanya Hamburg’a (17-24 Temmuz) bir haftalığına gidiyor. Proje ekibinde Okul Müdürü Ali İlengiz, okul öğretmenlerinden Aysun Göçük (Fen Bilgisi), Fatih Akçay ( Teknoloji Tasarım ), Zeliha Mine Şahin (İngilizce) yer alıyor.

Şennur YILDIZ

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