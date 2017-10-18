Hızır Reis Ortaokulu'nda öğrenciler sandığa gitti

İki gün süren seçimde 685 öğrenci sandığa gitti. Yapılan oylamada 16 aday içinde okulun 2017-2018 Okul Meclis Başkanlığına 8/B sınıfından Ecre Sıla Zengin 203 oy ile seçildi.

2 GÜN SÜRDÜ,16 ADAY YARIŞTI

2017-2018 eğitim öğretim yılında Hızır Reis Ortaokulu öğrencilerini temsil edecek öğrenci belli oldu. İki gün süren seçimde Okul Meclis Başkanlığına 16 öğrenci aday oldu. Seçim çalışmaları kapsamında 7/B sınıfından Ecre Sıla Zengin, 6/A sınıfından Berat Efe Öztürk, 8/E Ömer Parlakbilek, 8/D Edanur Fidan, 7/A Ahmet Sait Bayraktutar, 8/C Yıldırım Beyazıt Kolay, 7/B Ravza Nur Çiftçi, 6/E Melis Nur Yenişar, 5/A Ali Emre Güneş, 5/E Metehan Özden, 7/C Altan Kemer, 6/D Nehir Efe, 6/C Teoman Türkkan, 5/D Ali Kemal Bayrak, 5/C Yağmur Yıldız, 6/B Begüm Erez aday gösterilerek seçime katıldı.

Okulda 5-6-7 ve 8. sınıfların katıldığı toplam 685 öğrencinin sandığa giderek oy kullandığı seçimde 8/B sınıfından Ecre Sıla Zengin, Okul Öğrenci Meclis Başkanı seçildi.

Şennur YILDIZ



