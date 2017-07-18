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Hızır Reis’te yeni dönem heyecanı

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Hızır Reis’te yeni dönem heyecanı
İzmit’in merkezdeki en önemli eğitim kurumlarından olan Hızır Reis Ortaokulu’nda yeni dönemle ilgili fiziki iyileştirme çalışmaları, yeni dönem kayıt hazırlığı sürüyor.

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi No:66’da bulunan Hızır Reis Eğitim Kurumu’nda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için 2017-2018 öğrenci kayıtları başladı. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan kayıtlarda bu yıl okul öncesinde 90, ilkokulda 120, ortaokulda 200 öğrencinin kaydının yapılması bekleniyor.

TEOG TERCİHLERİ 24 TEMMUZ’A KADAR

Hızır Reis Ortaokulu’nda bu yıl öğrenci formalarında bir değişiklik yapılmazken, okulun yaz kursları 80 öğrenci ile ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Yaz kurslarında öğrencilere TEOG sınavı hazırlıkları da veriliyor. Öte yandan okulda TEOG sınavına giren 8’inci sınıflar için rehber öğretmenler eşliğinde lise tercihleri de yapılmaya başladı. TEOG sınavı ile lise tercihler 24 Temmuz tarihlerine kadar tamamlanacak.

PROJE EKİBİ 1 HAFTA ALMANYA’DA

Okul Müdürü Ali İlengiz, 2017-2018 eğitim yılında okulun tüm elektrik tesisatının yenilenmesini gerçekleştirirken, okulun iç ve badana sınıflarda tadilatta başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün onarım tadilatları kapsamında gerçekleştirilen tadilatlar önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. Okul Müdürü ve öğretmenlerinden oluşan bir grup, Erasmus projesi kapsamında Almanya Hamburg’a gitti. Proje ekibinde Okul Müdürü Ali İlengiz, okul öğretmenlerinden Aysun Göçük (fen bilgisi), Fatih Akçay ( teknoloji tasarım ), Zeliha Mine Şahin (İngilizce) yer alıyor. Bir haftalık Erasmus Projesi gezisi 24 Temmuz’da sona erecek.

Şennur Yıldız

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