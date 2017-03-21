Hızırreis Ortaokulu, kurayla İzmit birincisi

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullararası Bilgi Yarışması’nda ilçe finalleri yapılıyor.

Ortaokulların dün yapılan İzmit finali büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmayı 5 okul aynı puanda tamamladı. Çekilen kura sonucu Hızırreis Ortaokulu, birinci olarak, il finalinde İzmit’i temsil etme hakkını kazandı.

DOĞA KOLEJİ EV SAHİBİ

Bilgi Yarışması’nın İzmit finalinde ev sahipliğini Yahya Kaptan’daki Doğa Koleji yaptı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Şube Müdürü Yakup Yaman, 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, Hızır Reis Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, 29 Ekim Ortaokulu Müdürü İsmail Demirci, öğrenciler ve veliler yarışmayı takip etti.

İzmit finalinde Özel Seymen Ortaokulu, Özel Atafen Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu, Evliye Çelebi Ortaokulu, Edebali Ortaokulu, Hızır Reis Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, 29 Ekim Ortaokulu yarıştı. 25 soru sonunda 5 okul finalde kaldı. 5 soruluk etapta 29 Ekim Ortaokulu ilk soruda elendi. Kalan 4 soruda eşitlik bozulmayınca kura ile il finalinde yarışacak okul belirlendi. Birinci olarak Hızırreis Ortaokulu’nun adı çıktı. İkinci Evliya Çelebi İH.Ortaokulu, üçüncü Atafen Ortaokulu sıralandı.

ÇEYREK ALTIN HEDİYE

Dereceye giren öğren öğrencilere çeyrek altın hediye edildi. Ortaokullar Bilgi Yarışması’nın İzmit finalinin teknik sonuçları şöyle: Hızırreis Ortaokulu, Evliye Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, Özel Atafen Ortaokulu, Edebali Ortaokulu 270 puan, 29 Ekim Ortaokulu;230, 28 Haziran Ortaokulu 220 puan, Özel Seymen Ortaokulu 210 puan, Ulusal Egemenlik Ortaokul 180 puan.

Şennur YILDIZ