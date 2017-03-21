  • BIST 90.674
  • Altın 143,152
  • Dolar 3,6086
  • Euro 3,8960
  • Kocaeli 19 °C

Hızırreis Ortaokulu, kurayla İzmit birincisi

»
Hızırreis Ortaokulu, kurayla İzmit birincisi
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullararası Bilgi Yarışması’nda ilçe finalleri yapılıyor.

Ortaokulların dün yapılan İzmit finali büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmayı 5 okul aynı puanda tamamladı. Çekilen kura sonucu Hızırreis Ortaokulu, birinci olarak, il finalinde İzmit’i temsil etme hakkını kazandı.

DOĞA KOLEJİ EV SAHİBİ

Bilgi Yarışması’nın İzmit finalinde ev sahipliğini Yahya Kaptan’daki Doğa Koleji yaptı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Şube Müdürü Yakup Yaman, 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, Hızır Reis Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, 29 Ekim Ortaokulu Müdürü İsmail Demirci, öğrenciler ve veliler yarışmayı takip etti.

İzmit finalinde Özel Seymen Ortaokulu, Özel Atafen Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu,  Evliye Çelebi Ortaokulu, Edebali Ortaokulu, Hızır Reis Ortaokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, 29 Ekim Ortaokulu yarıştı. 25 soru sonunda 5 okul finalde kaldı. 5 soruluk etapta 29 Ekim Ortaokulu ilk soruda elendi. Kalan 4 soruda eşitlik bozulmayınca kura ile il finalinde yarışacak okul belirlendi.  Birinci olarak Hızırreis Ortaokulu’nun adı çıktı. İkinci Evliya Çelebi İH.Ortaokulu, üçüncü Atafen Ortaokulu sıralandı.

ÇEYREK ALTIN HEDİYE

Dereceye giren öğren öğrencilere çeyrek altın hediye edildi. Ortaokullar Bilgi Yarışması’nın İzmit finalinin teknik sonuçları şöyle: Hızırreis Ortaokulu, Evliye Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, Özel Atafen Ortaokulu, Edebali Ortaokulu 270 puan, 29 Ekim Ortaokulu;230, 28 Haziran Ortaokulu 220 puan, Özel Seymen Ortaokulu 210 puan, Ulusal Egemenlik Ortaokul 180 puan.

Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 177 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilnet Kocaeli Okulları’nın imzaları atıldı15 Mart 2017 Çarşamba 14:28
  • Petrol şirketi yöneticilerine yangın eğitimi14 Mart 2017 Salı 11:33
  • Bilgievleri öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor14 Mart 2017 Salı 11:32
  • Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başlıyor14 Mart 2017 Salı 11:29
  • ÖSYM'den KPSS ücretlerine ilişkin açıklama14 Mart 2017 Salı 11:18
  • KPSS başvuruları başladı14 Mart 2017 Salı 10:45
  • YGS’ye geciken öğrencilere kötü haber geldi13 Mart 2017 Pazartesi 22:52
  • Belediye personeline motivasyon eğitimi13 Mart 2017 Pazartesi 15:08
  • Üniversitede ilk bloğun temeli atıldı13 Mart 2017 Pazartesi 12:53
  • Anasınıfı öğrencilerine istismar eğitimi13 Mart 2017 Pazartesi 10:22
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti