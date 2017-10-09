Hızla yükseliyor

Gebze Belediyesi'nce projelendirilen ve temeli geçen aylarda atılan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yeri'nin inşası devam ediyor. Kolonları tamamlanan kapalı pazar yerinde sıva çalışmalarına başlandı. 83 bin 686 metrekare alan üzerine inşa edilen Adem Yavuz Kapalı Pazar Yeri mahallenin ihtiyacını karşılayacak. 5 bin 172 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak kullanılacak pazar yerinde 11 adet dükkan da bulunacak. Böylelikle sadece pazarın olduğu günler değil her gün canlılığını koruyacak bir kompleks olarak hizmet verecek. Düğün salonunun da bulunacağı Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yeri kompleksinde 86 araçlık otopark da yer alacak.