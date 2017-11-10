Hızla yükseliyor

İlahiyat Fakültesi’nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek olan merkez, üst düzey kadrolar için personel yetiştirecek. 12 bin 470 metrekare alanda gerçekleştirilen proje, toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının bodrum kat çalışmaları kapsamında beton ve kalıp işleri sürüyor.

9 ÇALIŞTAY BÖLÜMÜ

Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapılacak. Zemin katta 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde, bekleme salonu ve idari birimler planlandı. Yapının birinci katında kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak.

330 KİŞİLİK KONFERANS SALONU

4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan giriş olacak. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Çatı alaturka kiremit kaplama yapılacak. Cephede yüksek dayanımlı beton malzeme kullanılacak.

