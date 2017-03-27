Hizmet-İş, “Evet” diyor

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy,16 Nisan’daki anayasa referandumu için açıklama yaptı.

Ersoy; Türkiye, tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisine daha girdiğine dikkat çekti, “TBMM’de kabul edilen ‘Anayasa Değişikliği”yle ülkemiz yeni bir yönetim sistemine kavuşuyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki ay yapılacak referandumla da milletimiz bu yeni sistemi, EVET diyerek, büyük bir oy çokluğuyla kabul edecektir” diye görüş belirtti.

EVET.. EVET.. EVET..

Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy, Cumhurbaşkanı önderliğinde yeni Türkiye için üzerlerine düşmeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ersoy, yazılı açıklamasında ‘Evet’ diyeceklerini deklare ederken, görüşlerini şöyle özetledi:

“Öncelikle önümüzdeki referandumda EVET diyerek bu büyük yürüyüşte onurlu bir şekilde katkımız olacaktır.

Yerli ve milli bir emek örgütü olan teşkilatımız, ülkemizin geleceği için her türlü desteği vermeyi kaçınılmaz bir görev bilmektedir. Yeni Türkiye mücadelesi sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin kurtuluşu için verilmesi gereken bir mücadeledir. Biz bu anlayışla Dünya’nın huzur ve barışa kavuşması için güçlü bir EVET diyoruz.

EVET diyoruz, çünkü kurumsal tarihimizde hep demokrasiden ve çözümden yana olduk. Yönetim krizleri, ekonomik krizler ve belirli periyotlarla tekrarlanan darbeler istemiyoruz.

EVET diyoruz çünkü her darbe, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz işsizliği ve yoksulluğu artırmış, ücretleri düşürmüştür. Örgütlülüğü baskılamıştır. Bu anlamda EVET demek, geleceğimize sahip çıkmak

EVET demek, tüm emperyalist güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin oyunlarını bozmaktır.

EVET demek yeni Türkiye’nin istikrarı, barışı ve huzuru için onay vermektir

