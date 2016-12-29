Hizmet-İş Sendikası ve Antikkapı A.Ş işbirliği yapacak

Antikkapı A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığımız arasında; Sendikamızın üyeleri için indirim protokolü imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanımız İdris Ersoy ile Antikkapı A.Ş Genel Müdürü sayın İslam Yücel arasında imzalanan protokol gereği tüm Antikkapı Tesislerinde üyelerimize Kampanyalı dönemlerde %20, diğer dönemlerde %10 Antikkapı A.Ş hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmeleri için protokol imzalanmıştır.

"ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Protokol imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy; “Üyelerimizin sosyal hayatlarının kolaylaştırılması için yapmış olduğumuz anlaşmalar arasına Antikkapı A.Ş’yide eklemiş bulunmaktayız. Yapılan protokoller gereği üyelerimiz hem daha kaliteli, hemde indirimli ücretlerle hizmet alacağını ifade ederek, üyelerimize hayırlı olmasını dilerim.”dedi.

