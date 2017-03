Hizmet İş’li kadınlar eğlencede buluştu

Hizmet İş Sendikası üyesi kadınlar; İzmit Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Antikkapı Restoran’da düzenlenen programda buluştu.

Sendika üyesi kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı, Hak iş İl Temsilcisi İdris Ersoy katıldı.

ŞANLI MÜCADELENİN YIL DÖNÜMÜ

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy yaptığı konuşmada, “Bugün 1857 yılında ABD’de başlayan şanlı mücadelenin yıl dönümündeyiz. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile kadın buluşmasını gerçekleştirdik. Orada kadınlarımızın sorunlarını genel başkanımız en iyi şekilde anlatmıştır. Kadınlar Türkiye’nin demokratikleşmesi içinde her zaman en önde mücadele vermiştir. Kadınlar sadece emek mücadelesi değil yeni Türkiye, güçlü Türkiye için de mücadele vermiştir. Anayasa sürecine giriyoruz. Biz bunun bir rejim değişikliği olarak görmüyoruz. Koalisyonlar dönemine baktığınız da neler yaşandığını göreceksiniz. Bir daha bu durumu yaşamamak, o karanlık günlere dönmemek için hak iş ve hizmet iş sendikası olarak güçlü Türkiye safında yer aldık “dedi.

BİZ ERKEKLER KADINLARIN GERİSİNDEYİZ

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, "Hizmet iş sendikamızla beraber düzenlediğimiz yemeğe hoş geldiniz. Salona girer girmez kadınların samimiyeti insanın içine işliyor. Biz erkekler olarak biliyoruz ki kadınların çok gerisindeyiz. Biz her zaman kadını üst noktada tutmuş bir milletiz. Yüzyıllar boyunca ülke yönetenlerin arkasında hep kadınlarımız vardır. Ülkemiz de Atatürk kadına seçme ve seçilme hakkını birlikte verdi, son 15 yıldır ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek siyasette gerekse diğer alanlarda kadınların daha iyi olması için destek vermiştir. Kadına şiddet uygulayan erkek değil hastalıklı bir varlıktır. Çünkü kadın bizim her şeyimiz. Hizmetlere baktığımızda bu iktidarın kadına ne kadar değer verdiğini görmek mümkündür. Bugün Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyenler ülkemizin değişmesini istemeyenlerdir. Son 15 yılda her alanda önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi referandumdan da korkuyorlar. Çünkü Türkiye’nin daha güçlü olmasını istemiyorlar. Bizler bugün varız yarın yokuz. Bu ülkeyi çocuklarımıza teslim edeceğiz. Bütün gayemiz daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Referandum tarihi bir olaydır. Türkiye ye karşı olan herkes hayır diyor. Ben kadınlarımızın çocuklarının geleceği için evet diyeceğine inanıyorum” dedi.

MİTİNGE DAVET

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Benim için dünya kadınlar günü sembolik bir anlamdır. Ama kadına atfedilen günü 1 güne sığdırmak mümkün değil. Her gün kadınlarımıza değer vermeliyiz. Sizler çalışan kadınlarsınız. Hem anne olarak emek veriyorsunuz hem de iş yerinde üretim yapıyorsunuz. Hükümetimiz son dönemlerde kadınlarımız için çok önemli adımlar attı. Bugün özellikle kentimizde ezilen çok kadınımız var. Lütfen çevrenizde böyle insanlar varsa elinden tutun. Kadınlara elimizden geldiğince hizmet götürme gayreti içindeyiz. Bize ne görev düşüyorsa biz o kadınların hayata kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. 12 Mart pazar günü Cumhurbaşkanımız Kocaeli’ne geliyor. Saat 16.00 da sizleri de perşembe pazarına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşegül KALAYCI