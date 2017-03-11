Hizmet İş'ten zam açıklaması

Derince Belediyesi’nde yüzde 0 zam ile başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 2 yıl için toplam yüzde 20, 1 zam ile sonuçlandı.

Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde işveren ilk olarak yüzde 0, sonrasında ise işçinin cebine yansıyacak şekli ile yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu. Devam eden görüşmeler sonunda işveren 2 yıl için toplam yüzde 20, 1 zam teklifinde bulundu. Belediyede çalışan işçiler teklife sıcak bakınca sendika da teklifi kabul etti.

YEVMİYELER 115, 5 TL OLACAK

Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, “Gelinen noktada işçi arkadaşlarımızın olumlu düşünceleri sonucunda toplu sözleşmeyi birinci yıl için 5+5, ikinci yıl için 5+5 olarak anlaştık. Sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak. 0’dan başlayıp bu rakamlara gelmesi bizi mutlu etti. Bizi ve arkadaşlarımızı birebir tatmin etmese de işçi arkadaşlarımız olumlu baktığı için biz de kabul ettik. İşçi arkadaşlarımızın yevmiyeleri ilk yıl sonunda 105 TL’den 115, 5 TL’ye çıkacak. 2 yıl sonunda işçilere toplam yüzde 20, 1 yansımış olacak” dedi.

Ayşegül KALAYCI

