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Hoca Ahmed Yesevi’nin eserleri ilk kez bestelendi

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Hoca Ahmed Yesevi’nin eserleri ilk kez bestelendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sevda’yı Muhammed Gecesi’nde Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmetlerinden ilk kez bestelenen eserler seslendirildi.

Türk-İslam kültürünün mimarı Hoca Ahmed Yesevi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çok özel bir etkinlikle anıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 27. Kuşaktan Hoca Ahmet Yesevi’nin torunu İsmetullah Yesevi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk irfanının piri Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çok özel bir çalışmayla bestelendi. İlk kez bestelenen 15 eser, Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen ‘’Sevda-yı Muhammed’’ etkinliğinde vatandaşlarca çok beğenildi. Hoca Ahmed Yesevi’nin maneviyatına uygun olarak organize edilen gecede ise ilk kez seslendirilen eserlerin yanı sıra ilahiler, deyişler ve zikirlerde okudu. Konserde Türk dünyasına yönelik müzik çalışmalarıyla tanınan, bir dönem Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu’nun genel yönetmenliğini de üstlenmiş olan İrfan Gürdal’da sahne aldı.

“Ahmet Yesevi tarihe yön veren büyük insanlardan”
Program sonrası konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Aşk, önce Allah aşkı ilahi aşk sonra Muhammedi aşk. Tabi bu insanları durdurmuyor. Hoca Ahmet Yesevi de aldığı bu sonsuz aşkı önce Buhara’daki Türkistan’daki öğrencileri ile paylaştı. Onları bir hamurkar gibi yoğurdu. Onlara hedefler koydu. Anadolu’yu gösterdi. Görevler verdi. Onun için Ahmet Yesevi tarihe yön veren büyük insanlardan günümüzü dahi aydınlatan sonsuz bir enerjiye sahip büyük müşriklerimizden bir tanesi” dedi.

“Ahmet Yesevi Kuran’ı esas aldı”
Hoca Ahmet Yesevi’yi tanımak hem tarihe karşı bir sorumluluğumuz hem de atalarımıza karşı bir görevimizdir diyen Karaosmanoğlu, “O görevini yaptı her fani gibi. Hayatının sonunu dua ile çile ile geçirmiş bir insan. Benim öğrencilik yıllarımda ondan ezberlediğim Divanı Hikmet’ten günümüze ışık tutan yollar var. Orada diyor ki, dinin aslını Kuran’dan ve Sünnet’ten almadan kendine bir yol bulanları iman alır götürür. İşin aslı Kuran’ı ve sünneti esas alarak dinimizi temelden öğrenmek. Oradan ayrıldığın zaman nereye gidersen git. Asıl kaynak orası. Ahmet Yesevi de bunu yaptı. Kuran’ı esas aldı. Hazreti Peygamber’in yoluna hizmeti esas aldı ve kökleri Anadolu’ya kadar geldi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 27. Kuşaktan Hoca Ahmet Yesevi’nin torunu İsmetullah Yesevi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hediye takdim etti.

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