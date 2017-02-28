Hoca Ahmed Yesevî’yi anılacak

Türk-İslam kültürünün mimarı Hoca Ahmed Yesevî, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çok özel bir etkinlikle anılacak.

Türk irfanının piri Hoca Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çok özel bir çalışmayla bestelendi. Kalan Müzik’in katkılarıyla hazırlanan ve ilk kez bestelenen 15 eser, 3 Mart 2017 Cuma günü saat 19.30’da SDKM’de düzenlenecek ‘’Sevda-yı Muhammed’’ etkinliğinde icra edilecek. ‘’Sevda-yı Muhammed’’ albümünün lansmanı niteliği taşıyan Hoca Ahmed Yesevî’nin Bestelenmiş Hikmetler Konseri’ne katılanlara; Orta Asya’nın iklimini yansıtan çok özel tasarımlı bir kitap ve konserde seslendirilecek eserlerin yer aldığı CD hediye edilecek. İçinde ilk kez bestelenen eserlerin yer aldığı CD ve bu değerli kitap, özel koleksiyonların nadide eserleri arasında yer alacak. Hoca Ahmed Yesevî’nin maneviyatına uygun olarak organize edilen gecede ise ilk kez seslendirilecek eserlerin yanı sıra ilahiler, deyişler ve zikirler okunacak. Konserde Türk dünyasına yönelik müzik çalışmalarıyla tanınan, bir dönem Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu’nun genel yönetmenliğini de üstlenmiş olan İrfan Gürdal da sahne alacak.

MANEVİYAT BAHÇEMİZLE BULUŞMA ŞENLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maneviyat bahçemizle buluşma şenliğine dönüşecek bu özel gecede Pîr-i Türkistan’ı Hikmetlerinden özel olarak bestelenen eserlerle anacak. Kadim geleneğimizin günümüze yansımasının en güzel örneklerinden birini teşkil edecek etkinlik için Kalan Müzik tarafından Hoca Ahmed Yesevî’ye ait Hikmetlerden oluşan ve ilk kez icra edilecek 15 özel beste hazırlandı. ‘’Sevda-yı Muhammed’’ etkinliğinde Hoca Ahmed Yesevî, Hikmetlerinden oluşan çok özel bu eserler, salalar, nefesler ve ilahilerle anılacak. ‘’Sevda-yı Muhammed’’ albümünün lansmanı ve gala konseri niteliği taşıyan geceye katılanlara; Orta Asya’nın iklimini yansıtan çok özel tasarımlı bir kitap ve konserde seslendirilecek eserlerin yer aldığı CD hediye edilecek.

HOCA AHMED YESEVÎ’NİN BESTELENMİŞ HİKMETLER KONSERİ

Genel sanat yönetmenliğini Murat Özer’in üstlendiği bu manevi şölenin epik anlatımını Emin Olcay, hikaye sunumunu ise Cemalettin Tül üstlendi. İbrahim Suat Erbay ve İrfan Gürdal tarafından 15’i bu program için özel olarak bestelenmiş 16 eser ilk kez seslendirilecek.

HOCA AHMED YESEVÎ’YE AİT MÜHÜR İLK KEZ YAYINLANACAK

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî’nin en önemli eseri olan Dîvân-ı Hikmet’inden alıntılarla oluşturulan özel tasarımlı kitap ile gecede seslendirilecek eserlerin yer aldığı albümün CD’sini de konsere gelenlere takdim edecek. Kitapta Dîvân-ı Hikmet’ten örnekler, Yesevîlik ve Horasan Erenleri’ni anlatan bilgiler, Hoca Ahmed Yesevî ile ilgili yazılmış ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış makaleler, Türkistan’dan kopup gelen motifler ile gerçek adı Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi olan, ‘’Piri Sultan’’, ‘’Hoca Ahmet’’, ‘’Kul Hace Ahmet’’ isimleriyle de tanınan Hoca Ahmed Yesevî’ye ait mühür ilk kez yayınlanacak.

BU ESER ÖZEL KOLEKSİYONLARDA EŞSİZ BİR YER TUTACAK

Asırlar önce Anadolu’da Ahi Evran, Hacı Bektaş, Mevlana, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi isimlere ilham kaynağı olan Hoca Ahmed Yesevî, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı özel kitap ve CD, özel koleksiyonlarda eşsiz bir yer tutacak. 15 tanesi yeni bestelenmiş 16 adet eserin yer aldığı Hoca Ahmed Yesevî’nin Bestelenmiş Hikmetler Konseri’nin CD’sinin de yer aldığı özel tasarlanmış kitap, Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk kültürü tutkunlarının yıllarca dinleyip okuyacağı bir eser niteliği taşıyacak.