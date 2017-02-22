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Hocalı Şehitleri İzmit'te anılacak

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Hocalı Şehitleri İzmit'te anılacak
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerce katledilenler İzmit’te de anılacak.

25 yıl önce Hocalı kasabasında Ermeni kuvvetleri  83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katledilmişti. Cesetlerin yakıldığı hamile kadınlar ve çocukların da bu vahşete maruz kaldığı katliamın unutulmaması için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Yenişehir Mahallesi’nde Hocalı Şehitler Anıtı yaptırılmıştı.  

İzmit Belediyesi ile Azerbaycan Dernekler Federasyonu birlikte İzmit Kaymakamlığı karşısındaki anıtın bulunduğu alanda Hocalı Şehitleri için anma etkinliği düzenleyecek. 24 Şubat Cuma günü saat 14.00 deki anma etkinliğine Azerbaycan milletvekili Sedaqat Veliyeva, Yeni Azerbaycan Partisi Nesimi Reyonu Şubesi Başkanı Melahat İbrahim Gızı, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Milli Meclisi Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Vali yardımcısı Gülnara Verdiyeva ile Türkiye Masası Şube Müdürü Kenan Memmedov’un da katılacağı bildirildi.
 

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