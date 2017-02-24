Hocalı şehitleri İzmit'te anıldı

Hocalı katliamının 25'inci yılı nedeniyle İzmit'te Hocalı Şehitler Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

İzmit Belediyesince yapılan anıtın önündeki program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı, Nesimi bölgesinden milletvekili seçildiğini, Nesimi Belediyesi ve İzmit Belediyesinin kardeş şehir olduğunu kaydetti.

İzmit'te Hocalı Şehitler Anıtı yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden İbrahimkızı, "Hocalı, insanlık tarihinde böyle bir vahşet görülmemiştir. Azerbaycan ve Türkiye, yapılan haksızlıklara, terör destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmeli. Mücadelemizi daha çok artırmalıyız. Biz bugün itiraf etmeliyiz ki Azerbaycan da Türkiye de savunma pozisyonunda, çünkü Osmanlı döneminden başlayarak, bugün de Ermeniler arkamızdan ihanet etmektedirler, hançer vurmaktadırlar. Hele de Türkiyemizin imajını bozmak için sözde soykırımı gündemde tutuyorlar." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı şair ve devlet adamı Sabir Rüstemhanlı da Hocalı katliamını anlatarak, Türk dünyasının birlik olması gerektiğini bildirdi.

Türk dünyasının hedef alındığını savunan Rüstemhanlı, "Arap baharı diyorlar, bir sürü plan var. Bunlar oyunun parçalarıdır. Son hedef Türkiye'dir bunu herkes bilmelidir çünkü Türkiye Türk dünyası ve İslam dünyasının en gelişmiş, en modern ülkesidir." dedi.

- "Azerbaycan toprakları en kısa zamanda kurtarılacaktır"

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ise Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a anıt yaptırdığı için teşekkür eden Dündar, "Azerbaycan ile ilgili duygu ve düşüncelerini hemen paylaşmış ve bunu çeşitli şekillerde kamuoyuna mal etmiştir. Kocaeli hakikaten Azerbaycan'ın her nefesinde hissettiği mutluluğu da acıyı da paylaşmaktadır. Azerbaycan ile Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan kardeş ülkedir. Birinin parmağına batan diken, diğerinin yüreğine batıyor. Tarihinin her döneminde acılarını da mutluluklarını da paylaşmışlardır. " diye konuştu.

Hocalı kasabasının çok stratejik bir öneme sahip olduğunu aktaran Dündar, şunları söyledi:

"25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, tanklarıyla toplarıyla tüfekleriyle Ermeniler ve Ruslar ne yazık ki Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 1948'lerdeki tanıma uyan bir soykırım yapmışlardır. 613 insanımız hunharca eşi benzeri görülmeyecek şekilde vücutları parçalanmıştır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden dünyada eşi benzeri görülmeyen bir katliam yapmışlardır. Sonuç itibarıyla bugün Azerbaycan'da 1 milyon yerlerinden yurtlarından uzaklaşmış insan vardır. Bir gün doğdukları yere, büyüdükleri yere gelmenin özlemi içinde olanlar vardır. Azerbaycan güçlü bir orduya sahiptir. Eğer destekçileri olmazsa ben eminim ki akşam hareketiyle sabah kahvaltısını Erivan'da yapacak güce sahiptir. Zaman zaman sınır çatışmalarında da Ermeniler artık bunun bir gerçek olduğunu fark ediyorlar ama iradeleri kendinde değildir. Emperyalist devletler tarafından korunuyorlar. Geçmişi unutan, geleceğini de unutur. Hak verilmez alınır, bekliyoruz, inanıyoruz Azerbaycan toprakları en kısa zamanda kurtarılacaktır."

İzmit Belediye Başkanvekili İbrahim Bulut da Hocalı'da katledilen şehitleri andıklarını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu kaydetti.

İki ülkenin birbirine her zaman destek olduğunu vurgulayan Bulut, iki ülkenin her olumsuz durumda yan yana ve sırt sırta durmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından anıta karanfil bırakıldı