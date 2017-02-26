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Hocalı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerine teslim

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Hocalı Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerine teslim

Karabağ’da gerçekleşen Hocalı Soykırımı’nın 25’inci yılında, hayatını kaybedenleri anmak üzere Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen şiir yarışmasının ödülleri, Azerbaycan Evi’ndeki törenle sahiplerine verildi.

Sekapark’taki Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde çok yoğun bir katılım vardı. Yarışmada birinciliğe Osman Nuri Koçak, Birlikten Kuvvet Doğar adlı eseriyle; ikinciliğe Yasin Semiz Hocalı Katliamı adlı eseriyle, üçüncülüğe de Nihat Malkoç Hocalı Hüznü adlı eseriyle seçilmişlerdi. Dereceye girenlere ödülleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı, Türk Halkları Konseyi Genel Başkanı Mahmut Oral, Selçuklu Düşünce Grubu Başkanı Süleyman Pekin, Türk Halkları Konseyi Azerbaycan Başkanı Hülya Ağasoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Fazile Özkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel, İLESAM temsilcisi Aida Zeynelova, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkan Yardımcısı Köksal Güler, Kocaeli Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Alptekin Cevherli ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla iletildi.

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