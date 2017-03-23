Hodri Meydan çekiliyor mu?

Dün öğlen saatlerinde Hodri Meydan Grubunun tribünden çekilme kararı aldığına yönelik haberi ilk paylaşan kardeş kuruluşumuz Büyük Kocaeli Gazetesi’nin internet sitesiydi. Bizim servisten çıkan, 10 yılı aşkın süre Kocaelispor’u adım adım takip eden sevgili İbrahim Gürsel, Özgür Taşkıran ile telefonla görüşmüş ve söylediklerini yazmış. Detaylı bir açıklama vardı Büyük Kocaeli internet sitesinde. Sonra ben de aradım, Özgür ile görüştüm. Önce Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Taşkıran’ın açıklamalarına bir bakalım.

ÖZGÜR TAŞKIRAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Altay maçına gitmek için Perşembe Pazarı alanında toplandığımızda her zamanki gibi tüm otobüslerdeki taraftarımızdan 30 TL maç bileti parası topladık. Yaşanan olay üzerine grup olarak maça gidemediğimiz için Başkanımız Bahri Yavuz’u arayıp yardım istedik. Sağ olsun Başkanımız Altay kulübünden biletlerimizi alıp, taraftarımıza dağıttı ve stadyuma giriş sağlandı. Sonradan topladığımız 6900 TL bilet parasını Altay kulübüne gönderdik, makbuzumuzu aldık”

MEZAR BAŞINDA ALINAN KARAR

“Sabahki olaydan sonra geri dönenler yaşanan acıyı unutup, hiç vakit geçirmeden sosyal medya üzerinden saldırıya geçtiler. Verdikleri bilet parasını sorguladılar, bizi ağır şekilde suçladılar. Çok üzüldük. Kardeşimizin mezarının başında grup olarak bir karar verdik. Canımız gitmiş, birileri 30 lirasının derdine düşmüş. Değer mi diye birbirimize sorduk ve tribünlerden çekilme kararı aldık. Şimdi acımızı yaşayacağız, bir süre sonra kararımızla ilgili geniş bir basın bildirisi yayınlayacağız”

SICAĞI SICAĞINA ALINAN BİR KARAR

Birinci ağızdan, en yetkili isimden yapılan açıklama böyle. Çok büyük acı yaşandı, genç bir kardeşimiz hiç yüzünden gitti. Kolay değil, bu acıyı unutmak, atlatmak. Bu gibi durumlarda sıcağı sıcağına kararlar almak hiç sağlıklı değildir, insanlara hata yaptırır. Hodri Meydan’ın tribünden çekilme kararı büyük üzüntü içerisinde alınmıştır. Kararın alındığı yere ve zamana baktığınızda bunu çok net görebilirsiniz. Belli bir süre geçtikten sonra sağlıklı bir ortamda, zamanda karar gözden geçirilecektir.

ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANMALI

Kuşkusuz ki, cinayet olayı etraflıca sorgulanmalı, kimlerin hatası, ihmali, yanlışı varsa gerekenler yapılmalı. Hep diyoruz ya, tribündeki çürük elmalar ayıklansın diye, bu olayla birlikte artık çürükleri ayıklamak olmazsa olmazımızdır. Bunun dışında Hodri Meydan’ın bilet parasıyla ilgili suçlamalar karşısında bir daha otobüs organizasyonu yapmama kararını yerinde bulmakla birlikte, sırf bu konudaki saldırılara kızıp tribünden çekilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.

Müjdeyi 3 gün önce vermiştik

Kartalspor ile oynadığımız maçta biri sürekli yerde yatan rakip futbolculara tepki, diğeri gol sevincini paylaşma adına iki kere saha içine girme olayı yaşandı. Bunun dışında tribünden atlayıp atletizm pistinde durdurulanlar da oldu. Bu gibi saha olaylarında talimat boyutuna göre kapatma, seyircisiz oynama ve para ceza cezası verilebileceğini yazıyor. Tabi temsilci raporlarında neler yazdığı da önemli. Sonuçta PFFK kulübün savunmasına da bakıyor mutlaka ama temsilci raporlarını baz alıyor. Sahaya girme varsa örneklerine baktığımızda genelde saha kapatma veya seyircisiz oynama yaptırımlarının uygulandığını görüyoruz.

HERKES EYVAH, YANDIK DERKEN

Doğal olarak herkes endişelendi, kapatma veya seyircisiz oynama cezası gelmesine kesin gözüyle bakan büyük bir kesim vardı. Hatta 2 maç bile kapatma, seyircisiz oynama cezası verileceği yönünde yorumlar yapıldı. Final haftalarında bu gibi ağır bir yaptırımla karşılaşmak takıma ciddi bir darbeydi. Yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar, basın herkes ,”Eyvah, yandık” derken, Özgür Kocaeli Spor Servisi olarak 18 Mart Cumartesi günü herkesi şaşırtan, hatta “Hadi canım, mümkün değil” dedirten bir haber yaptık. “Kapatma veya seyircisiz oynama, uzak ihtimal” manşetiyle çıktık.

ÇOK İDDİALI VE RİSKLİ BİR MANŞETTİ

Çok iyi biliyorum ki, bu gazeteyi inanıp güvenip yıllardır takip edenler dışındakiler başlığı okuduktan sonra gülüp geçmiştir, hatta uydurma haber yaptığımızı düşünüp bize verip veriştirmiştir. Diğer basın kuruluşları, “Ağır fatura geliyor” manşetleri atarken, sosyal medya saha kapanacak, seyircisiz oynamak zorunda kalacağız diye yangın yaparken, bizim bu manşeti atmamız birilerine abesle iştigal gibi gelmişti. Gerçekten de son derece iddialı, riskli bir manşetti bu. Olası bir kapatma veya seyircisiz oynama cezası gelmesi durumunda fena halde çuvallamış, daha kötüsü inandırıcılık konusunda önemli bir prestij kaybına uğramış olacaktık.

HABERİN ALTINI DOLDURDUM

Böylesi durumlarda mutlaka olayı etraflıca değerlendirir, mutlaka bilenlere danışırım. Bu haberi yaparken de öyle yaptım. Yani haberin altını güçlü verilerle doldurdum. Temsilci ve hakem raporları ortadaydı. Yazılanlara bakarak nasıl bir ceza geleceğini öngörebilmek, bilirkişiler için çok zor değildi. Sahaya girenlerin oyunculara veya hakeme bir darbesi olmaması ve oyunun devamına engel bir durumun yaşanmaması kilit noktalardı. Bir de daha önceki maçlarda sahaya girme olayının gerçekleşmemiş olmasına da bakılıyordu. Söz konusu maçta bir darp olayı olmamıştı, iki sahaya girişte de oyun zaten durmuştu, ayrıca Kocaelispor’un daha önceden sahaya girme vukuatı yoktu.

HAVASINI ATMAK HAKKIMIZ

Tüm bunlar cezanın kapatma veya seyircisiz oynama boyutunda olmayacağını işaret ediyordu. Danıştığımız uzmanımıza güvendik, manşetten haber yaparak bir anlamda korkulu bekleyiş içindeki camiaya müjdeyi verdik. Dediğimiz gibi de oldu. Önceki gün akşam saatlerinde PFDK Özgür Kocaeli Gazetesi’nin 3 gün önce duyurduğu gibi saha olaylarıyla ilgili Kocaelispor’a para cezası verdi. Başka bir anlamda değimiz gibi oldu. Sonuçta önemli bir olay, Kocaelispor camiasını ilgilendiren, merak edilen bir konu. Üç gün önceden alınacak kararı bildiysek, müjdeyi verdiysek bu işin havasını atmak, gururunu yaşamak da hakkımız olma gerek. Tabi bilirkişimize teşekkürlerimizi sunmayı da unutmadan.