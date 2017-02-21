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Hodri Meydan Grubu, Karacabey taraftarı gelsin istiyor

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Hodri Meydan Grubu, Karacabey taraftarı gelsin istiyor
Kocaelispor’un Bursa’daki Karacabey maçı sonrasında önemli olaylar yaşanmış, PFDK iki kulübe de seyircisiz oynama cezası vermişti.

İki takım taraftarı arasında yaşanan bu olayı dikkate alan İl Spor Güvenlik Kurulu da geçtiğimiz günlerdeki toplantısında, pazar günü oynanacak rövanş maçıyla ilgili misafir takım taraftarına yasak kararı almıştı. Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Özgür Taşkıran, İl Güvenlik Kurulu’na kararın gözden geçirilerek, yasağın kaldırılmasına yönelik bir girişimde bulunacaklarını söyledi.

“İSTİYORLARSA GELSİNLER, MUTLU OLURUZ”

Taşkıran, “İlk maçta Karacabeyspor yönetimi ve taraftar grubu bize kucak açtı. Normalde 100 kişi olan kontenjanımızı 500’e çıkardılar. Maç öncesinde, sırasında de en küçük bir olumsuzluk yaşanmadı. Maç bitimi fevri bir davranış sonrasında olaylar çıktı. Bizim kendileriyle hiçbir sorunumuz yok. Onları burada misafir etmek isteriz. Ayrıca Karacabey taraftarının buradaki maçı izleme hakkı vardır, bunu ellerinden almak olmaz. Yönetimimizle konuştuk, uygun gördüler. Hatta ücret alınmamasına yönelik bir düşünceleri de var. Gerekirse Valimize de durumu aktaracağız. Yasak kalksın. Karacabey taraftarı istiyorlarsa gelsinler, maçı izlesinler. Bu bizi mutlu eder” dedi.  

“BÖYLE OLDUKLARI SÜRECE BAŞIMIZIN TACIDIRLAR”

Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Özgür Taşkıran, Kütahya maçında takımın istek ve arzusunu çok beğendiklerini söyledi, “Sonuna kadar mücadele eden, savaşan bir takım vardı sahada. İşte bizim istediğimiz takım bu. Böyle oldukları sürece başımızın tacıdırlar” dedi. Taşkıran, bu haftaki Karacabey maçıyla ilgili taraftarı kötü tezahürat konusunda şimdiden uyardı, “Bu kritik süreçte takımı taraftarından yoksun bırakmak, en büyük kötülüktür ”dedi. Taşkıran ayrıca yarından itibaren satışa çıkacak biletlere ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti, “Tümünü bitirmeli, yönetime ciddi bir kaynak sağlamalıyız ki, futbolculara ödemeler geciktirilmeden yapılsın” dedi.

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