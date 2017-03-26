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Hodri Meydan, her zamanki yerinde değildi

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Hodri Meydan, her zamanki yerinde değildi
Altay deplasman maçı yolculuğu öncesinde yaşanan ölümlü bıçaklama olayının ardından, maç biletleriyle ilgili sosyal medyada suçlamalara maruz kalan Hodri Meydan Grubu Lideri Özgür Taşkıran maraton tribününden çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Grup bugünkü maçta bu kararını uyguladı. Hodri Meydan üyeleri maçı deniz tarafındaki kale arkasından izledi. Maraton tribününde çok az taraftar vardı.

41’NCİ DAKİKAYI BEKLEDİLER

Tribünler 41.dakikadaya kadar sessiz kaldı. 41’nci dakika oynanırken tezahürat başladı. Önce “Serhat Boz ölmedi kalbimizde yaşıyor” sloganları atıldı, sonra takıma destek başladı. Numaralı tribünlerin tamamı ile deniz tarafındaki kale arkasının yarısı doluydu. 3-4 bin dolayında taraftar mücadeleyi izledi. Maraton tribünü ilk kez sessiz ve boş kaldı.

İKİNCİ GOLDEN SONRA İSTİFA SESLERİ

İkinci yarının başında konuk ekibin öne geçmesinin ardından tansiyon yükseldi. Hakem üst üste sarı kartlarına başvurdu. 69’ncu dakikada Hamza yedek kulübesine doğru gelip “Beni çıkartın” işareti yaptı. Hamza oyundan çıkarken herkesin duyabileceği bir şekilde, “Orta hakem bana küfür edemez ”diye bağırdı. İkinci golden sonra tribünlerin bir kısmı yönetim istifa diye bağırınca, diğer grup ”Yuh” diye protesto etti. Sonrasında teknik direktör istifaya çağırdı.

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