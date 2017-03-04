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Hodri Meydan, takımın yanında

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Hodri Meydan, takımın yanında
Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan, yarınki zorlu deplasman maçında da takımın yanında yer alacak.

Uzak deplasman için 3 otobüs ayarlandı. Araçlar bu akşam 21.00 gibi hareket edecekti. Sabah Bayburt’a varması beklenen gruba bölgede üniversite öğrenimi görenler de katılacak.

BAYBURT’TAN JEST

Bu arada Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü, Kocaelispor taraftarına jest yaptı. Kulüp, yağmur yağma ihtimalini göz önüne alarak kendi taraftar derneğinin isteği doğrultusunda misafir takıma açık yerine, kapalı tribünden yer alırdı. Tahsis edilen yerin 150 kişilik olduğu, bilet bedelinin ise 5 TL olarak belirlendiği belirtildi. Bayburt Kurukafalılar Taraftar Derneği bilgiyi sosyal medyadan şu şekilde paylaştı: “Hafta sonu karşılaşacağımız Kocaelispor karşılaşmasında hava şartları değerlendirilerek misafir takım taraftarı açık kale arkasına değil, kapalı kale arkasına alınmasına ve bilet fiyatının 5 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir”

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