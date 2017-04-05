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Hodri Meydan yok, tribünler boş

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Hodri Meydan yok, tribünler boş
Zirve mücadelesinde bugünkü maça taraftarın ilgisi çok azdı.

Hodri Meydan’ın kemikleşmiş 1000 kişilik grubu maça gelmedi. Maraton tribününde geneli küçük yaşta, 100 kişilik grup vardı. Numaralı tribünlerin ölümü doldu. Deniz tarafındaki kale arkasında da küçük bir grup vardı. Toplamda sayı 2 bin dolayındaydı. Bu rakam, sezonun en düşüğüydü.

SİNAN İLK 11’DE  

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız’ın forvet arkasındaki tercihi merak ediliyordu. Yıldız, cezası biten Sinan ile son maçta iyi performans sergileyen Şenol arasındaki tercihini deneyimli isim Sinan’dan yana kullandı. Sakatlığı olan Hamza beklendiği gibi yedekler arasındaydı. Sarı kart cezasını Denizli’de çeken Kadir Öge sol bekteki yerini alırken, Ali Keten de gerçek yeri stoperde oynadı.

KORUKIR GELDİ

Kocaelispor’un eski teknik direktörü Engin Korukır, teknik ekibindeki Yaşar Kıyar ve Nihat Köksal ile birlikte protokol tribününden maçı izledi.  Maç saati hava güzeldi. Yeşil-Siyahlı futbolcular sahaya üzerinde, “Hep birlikte başarabiliriz” yazııı pankartla çıktılar.

Yine iç saha, yine kayıp: 0-0

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