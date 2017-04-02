Hodri Meydan'dan açıklama

Hodri Meydan Taraftar Derneği sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hodri Meydan'dan yapılan açıklamada,

Altay deplasmanına giderken hain, sinsice ve kahpece bir saldırı sonucu kardeşimiz Serhat BOZ'u kaybettik. Kardeşimiz hastanedeyken, daha bedeni soğumamışken, sosyal medyada yazılan yazıları duyduk ve sonrasında okuduk. O gün bizler kardeşimizin acısını sıcağı sıcağına yaşarken hakkımızda yapılan ithamlar bizleri derinden yaraladı. Bugüne kadar yapılan tüm güzellikler, tribün için harcanan emekler böyle olağanüstü bir durumda hiçe sayıldı. Kardeşimizin mezarı başında arkadaşlarımızla konuşarak kardeşimizin yasını tutma ve tribünden çekilme kararı aldık. Hodri Meydan grubunu Türkiye'de seven ve acımızı paylaşan tüm tribün emektarlarından Allah razı olsun.

Arkadaşımız neden canından oldu... Bizler 2007 yılında Kocaelispor tribünlerinde görevi devraldığımız da tek davamız Kocaelispor'du. İlk zamanlar bizlerin de hataları oldu. Kocaelispor amatöre düştüğünde eski yerine taşımak bizlerin vebaliydi. Hep birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz, sokakta oynasa kaldırımda destekleyeceğiz dedik. Bizler tribünümüzde bulunan herkesi Kocaelisporlu oldukları için sevdik. Tribünlerimizin geçmiş yıllarında, özellikle deplasman organizasyonlarında uyuşturucu, alkol, hırsızlık, yağma gibi olaylarla anılıyor, deplasmanlara gittiğinde dinlenme tesislerine bile kolluk kuvvetleri önlem alarak taraftarlarımızı sokmuyordu. Bugün gelinen noktada bu olayları tribünlerimizden temizledik. Kardeşimiz de bu mücadele de yanımızda en dik duruş sergileyen isimlerden biriydi ve bu olaylara engel olurken canını verdi.

Türkiye'de deplasman organizasyonunu en düzenli ve sorunsuz yapan, gittiğimiz şehirlerde emniyet mensupları tarafından takdir edilen bir duruma geldik. Amacı Kocaelispor olmayan ve farklı zihniyette olan kimseye prim vermedik taraftarlarımız arasında barındırmadık. Gelinen noktada kardeşimizin ölümü sonrasında Kocaelispor taraftarlarının arasında sürekli olaylar varmış gibi lanse edildi. Ablalarımız, kız kardeşlerimiz, çocuklarımız Türkiye'nin takımına en ateşli şekilde destek veren Maraton tribününde, bizlerin yanında yer aldılar, bizleri sevip saydılar. Bizler de onları öz ablamız, kardeşimiz gibi sevdik. Hodri Meydan grubunu hem ailelerin girip maçını izleyebildiği, hem de 90 dakika destek veren bir tribün haline getirdik. Şahsım ve arkadaşlarım Türkiye tribün camiasında sevilen insanlar oldular. Bugüne kadar deplasmanlara giderken hep arkadaşlarımızı uyardık; bizler sadece bir maça gitmiyoruz, aynı zamanda bir kenti temsile gidiyoruz, herkes şehrimize yakışır şekilde hareket etsin dedik. Hiçbir yerden bugüne kadar kentimize bir laf getirtmedik. Bayrağına, ezanına saygı duyan, ezan okunduğunda tüm tribünün sustuğu ve takımına 90 dakika nasıl destek verileceğini gösteren bir tribün grubu olduk, bununla gurur duyduk. Hodri Meydan'ın kurucusu biz değiliz ancak bizler ve yanımızda duran abilerimiz de o yapının içindeydi, kurucularıydı. Bu bayrağı devraldık ve tribünümüzde bir çok olayı temizleyerek Türkiye'de örnek tribünlerden biri haline geldik. Tribünümüz 7'den 70'e bu kentin aynası olmuştur. Bizlerle omuz omuza bağıran arkadaşlarımız arasında üniversite öğrencisi, devlet memuru, çalıştığı kurumlarda etkin insanlar vardır. Kardeşimizin ölümünün 40'ncı günü için hazırlık yapıyoruz. Kardeşimizin mevlüdünde tüm Türkiye tribün camiasından arkadaşlarımız yanımızda olacaktır.

Kulüp Başkanımız Sn. Bahri YAVUZ kardeşimizin ölümünden sonraki süreçte bizimle görüşmek istedi. Başkanımız Kocaelisporumuzun 2.Lig hedefi ve tesis konusu sürecini de ele alarak valimizle de yaptığı görüşmeden çıkan sonuçla bu sezonki süreçte tribünden çekilmemizi istedi. Kentimizin büyükleri bizlerin büyüğüdür. Özellikle Valimiz Sn. Hasan Basri Güzeloğlu'nu çok seviyoruz, Cizre deplasmanına gitmemiz için kendisi bizzat Cizre valisini arayarak bizlere kefil olduğunu söylemişti. Onun sözü bizim için bir emirdir. Kocaelispor'un iyiliği için çekilmem gerekiyorsa biz çekiliriz dedik. Ancak başkanımıza; tribünlere girmeyeceğimizi, yas tuttuğumuzu ve buna anlayış göstermelerini istedik.

Bahri başkanımızın Kocaelispor'u ne kadar sevdiğinden hiç şüphemiz yoktur. Başkanımızın önünü açmak için çekildik. Hodri Meydan Derneği Başkanlığı için bizden isim istediğinde yanımızda bulunan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu göreve talip olmayacağını belirttik. Daha sonra başkanımız tarafından ismi açıklanan Burak Gülener arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuzdur. Burak Gülener'in bizzat önü açılsın, rahat hareket etsin diye derneğimizin anahtarını dahi kendisine verdik. Burak arkadaşımıza da bayrağı daha iyi yerlere taşıması için başarılar diliyoruz. Bizlerin tek amacı Kocaelispor'un üst lige çıkmasıdır. Açıklamamızda da belirttiğimiz nedenlerden dolayı tribünlerde yokuz.

Geçmişte yapılanlar unutulmaz, tarihin tozlu yaprakları arasında iyiler ve kötüler her zaman anılacaktır.

Hodri Meydan Yönetimi