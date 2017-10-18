Hodri Meydan’dan teşekkür

Enver Güler imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle:

“MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK BEDELLE”

“Bu şehirde herkesin malûmu olduğu üzere, son yıllarda en çalkantılı dönemlerini yaşayan Kocaelispor’umuz, üst üste ligler düşerken, bununla beraber şehrin, söz ve makam sahiplerinin de gözünden düşmüştü. Kocaelispor Yaşasın” diye “Halkın Takımı” sloganıyla göreve gelen Bahri Yavuz başkanımız ve yönetimi, Kocaelispor için tekrar şehre ümit tohumları serpmiş, Kocaelispor’un kurtuluş savaşını başlatmıştı. Bu savaşı kazanmada tek çıkış yolumuz olan mülkiyeti Kocaeli Eğitim Vakfı’nda gözüken Kocaelispor tesislerinin satışı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla, vakıflar ve bürokratik mevzuatlar göz önünde bulundurularak belirlenen bir metotla, mümkün olan en yüksek bedelle gerçekleştirilmiştir. Böylece uzun badireler sonucunda, serpilen ümit tohumları artık yeşermiş, boy vermiştir. Kocaelispor taraftarı olarak bizlerin, sahipsizliğimizde sitemimiz ne kadar hakkımız ise, bu satışın gerçekleştirilerek Kocaelispor’un önündeki engellerin kaldırılmasında vesile olanların da, vefa ve teşekkür haklarıdır.”

“HAYALİMİZ VE GAYEMİZ OLAN PROJE”

“Bu bağlamda, öncelikle vicdani duygular ve en önemlisi Kocaelispor’umuzun geleceği ve çıkarları için, başta bu kurtuluş projesini hayata geçiren yetkili makamlar olan;•Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na, Genel Sekreter Sayın İlhan Bayram’a, eski Genel Sekreter ve projede önemli katkı sahibi Sayın Tahir Büyükakın’a, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, Eski valimiz, bu konuda çok büyük emekleri olan Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na, yine bu süreçte haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayıp, tam bir samimiyet ve mutabakatla yanımızda duran, Ak Parti İl Başkanı Sayın Şemsettin Ceyhan’a, CHP İl Başkanı Sayın Cengiz Sarıbay’a, MHP İl Başkanı Sayın Aydın Ünlü ’ye, yanımızda durarak, meramımızı anlatmamızda sesimiz olan ilimizin tüm basın kuruluşlarına ve çalışanlarına, son olarak isimlerini sayamadığımız nice yeşil-siyah gönüllere, Hayalimiz ve gayemiz olan bu projenin gerçekleşmesi vesilesiyle, kulübümüzün maddi borçlarını kapatarak üzerimizdeki kamburu atarken, “vefa” nında bir borç olduğu inancıyla, saygı ve minnetlerimizi sunuyor, teşekkür ediyoruz”