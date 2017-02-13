Hodri Meydan’dan Van’a teşekkür, futbolculara uyarı ve çağrı

Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan Derneği paylaştığı basın bildirisinde, Van deplasman organizasyonunda kendilerine destek olanlara, en iyi şekilde misafirperverlik gösteren Vanlılara teşekkür ederken, futbolculara kendilerine çeki düzen vermeleri uyarısında bulundu. Basın açıklaması şöyle:

VAN HALKINA, TRİBÜN GRUBUNA TEŞEKKÜR

“Van Büyükşehir Belediyespor maçı deplasman organizasyonunda bizlere destek olan başta Kocaelispor Yönetimine, eski yöneticilerimizden Murat Karayel ve Yaşar Can’a, ayrıca İzmit’ten Havaalanına gidiş geliş konusunda otobüs imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Futbolun en güzel tarafı olan dostluğu deplasmanda yaşadık. Hem futbol takımımız, hem yönetimimiz, hem de taraftarlarımız Van halkı tarafından çok iyi karşılandı. Bizleri havaalanına kadar gelip alarak birlikte maça gittik. Maç öncesi ve sonrasında hepimize yakın ilgi ve alaka gösteren Van Karakobralar Tribün Grubu üyelerine ve Van halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Van'da bulunduğumuz sırada Van depremi sonrası yapılan Kocaeli-Van Dostluk Parkını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Buna vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz”

FUTBOLCULARA AÇIK İKAZIMIZDIR

“Sezon başından beri puan kayıplarında en ağır eleştirileri hep teknik kadro aldı. Bu sebeptendir ki, ilk yarıda müthiş mücadele gösterilerek kazanılan maçlardan sonra yavaş yavaş performansları düştü, gereksiz kırmızı kart görmeye başladılar. Takımda disiplinsizlikler boy göstermeye başladı. Bizler bunların hepsini görüyoruz. Sürekli eleştirilen teknik kadro olduğu için futbolcularda bir rahatlık oluştuğunu görüyoruz. Bu takım için insanlar çoluğunun çocuğunun rızkından para harcayarak takımımıza destek oluyor. Müthiş bir birliktelik yakaladık. Bu yapılan güzellikleri taçlandırmak sizin elinizde. Sezon başında bu lige girerken zor olacağını düşünüyorduk. Ancak gördük ki, oynadığımız bütün takımları yenebilecek güçteyiz. En zor maçlardan alnınızın akıyla çıktınız, ancak birden bire bu takıma ne oldu da 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildik. Ligde 2. olmamız her şeyin güllük gülistanlık olduğunu göstermez. Play-Off hattının alt kısmıyla da puan farkı iyice azaldı. Artık herkes kendine çeki düzen vermeli. Örneğin geçen hafta Mesut gereksiz bir itirazdan sarı kart gördü, başka bir pozisyonda hakem es geçti ve kırmızı kart görmedi. Ancak bu hafta kırmızı kart gördü. Futbolcularımızın neler yapabileceğini biliyoruz ve onlara güveniyoruz. Bugünden sonra üzerlerine düşen sorumluluğun bilincine vararak tekrardan seri galibiyetlere imza atacaklarına inanıyoruz”