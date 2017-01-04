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Hollanda'da 'Reina katliamcısı' operasyonu

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Hollanda'da 'Reina katliamcısı' operasyonu
Hollanda'da bir alışveriş merkezinde, İstanbul'daki  terör saldırısının failinin görüldüğü iddiası, hareketli saatlerin yaşanmasına  neden oldu.

Hollanda'nın Veenendaal kentindeki bir alışveriş merkezinde, İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının failinin görüldüğü  yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteğiyle alışveriş merkezine operasyon düzenledi.

Alışveriş merkezinin tüm çıkışlarını tutan çelik yelekli polisler,  şahsı gözaltına aldı. Kimlik tespitinde, söz konusu kişinin, İstanbul'daki terör  saldırısının faili olmadığı belirlendi. Şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu  silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi  hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.

Alarm devam ediyor! Reina saldırganı için sıkı önlem

Otogarda alarm! Reina saldırganı Kocaeli'de mi?

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