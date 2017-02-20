  • BIST 89.395
  • Altın 143,529
  • Dolar 3,6130
  • Euro 3,8389
  • Kocaeli 8 °C

Hollanda’da teşhis konulamadı İzmit’te sağlığına kavuştu

»
Hollanda’da teşhis konulamadı İzmit’te sağlığına kavuştu
Belgin-Ahmet Saraç çifti Hollanda’da yaşıyor. Belgin Hanım’ın yanında, Hollanda’da kalan annesi Zehra Sabırtaş (78) bir süre önce rahatsızlanmış.

Sindirim sisteminde sorunlar yaşayan Zehra Hanım Hollanda’da doktor doktor dolaşmış. 7 kez ameliyat edilmiş. 40 kilo vermiş. Sonunda Hollandalı doktorlar, “Strese bağlı rahatsızlık. Bizim yapacağımız bir şey yok” diyerek, hastayı adeta ölüme terk etmişler. Zehra Hanım’ın tedavisi için uğraşan kızı Belgin Saraç sonrasını şöyle anlattı:

“- Eşim aslen İzmitli. Fethiye Caddesi’nde terzilik yapmıştı. Hollanda’da bir dostumuzun tavsiyesi üzerine annemi İzmit’e VM Medikalpark Kocaeli Hastanesi’ne getirdik. Genel Cerrahi Uzmanı  Prof.Dr.Coşkun Polat muayene etti. Bağırsaklarının yapışık olduğunu belirledi. Ameliyatla annemi sağlığına kavuşturdu. Annemi hayata döndüren Prof.Dr.Coşkun Polat’a ve bize büyük ilgi gösteren Genel Müdür&Başhekim Doç.Dr.Soner Şahin’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Hollanda’da anneme teşhis bile koşamayan 20 doktor hakkında da dava açtım.”

Bu haber toplam 954 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kocaeli Barosu’na üç genç avukat daha19 Şubat 2017 Pazar 11:43
  • Bahçeşehir Koleji’nden sokak hayvanlarına destek19 Şubat 2017 Pazar 11:26
  • Kaymakamlık önünde yamuk direk18 Şubat 2017 Cumartesi 10:24
  • Şehit Rafet Karacan Bulvarı’nda karanlık bölüm18 Şubat 2017 Cumartesi 10:22
  • EMO’nun geleneksel balo gecesi bu akşam18 Şubat 2017 Cumartesi 10:10
  • 45’likler nostalji konseri18 Şubat 2017 Cumartesi 10:08
  • Elif Buse Doğan Sabancı Kültür’de18 Şubat 2017 Cumartesi 10:06
  • Çenesuyu’nun hiç bitmeyen sorunu18 Şubat 2017 Cumartesi 09:44
  • KOÜ laboratuvarlarına Sağlık Bakanlığı ruhsatı17 Şubat 2017 Cuma 09:58
  • “Milangaz’ın desteğine çok ihtiyacımız var “17 Şubat 2017 Cuma 09:56
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Belediyelerden çok şikayet var
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti