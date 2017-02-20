Hollanda’da teşhis konulamadı İzmit’te sağlığına kavuştu

Belgin-Ahmet Saraç çifti Hollanda’da yaşıyor. Belgin Hanım’ın yanında, Hollanda’da kalan annesi Zehra Sabırtaş (78) bir süre önce rahatsızlanmış.

Sindirim sisteminde sorunlar yaşayan Zehra Hanım Hollanda’da doktor doktor dolaşmış. 7 kez ameliyat edilmiş. 40 kilo vermiş. Sonunda Hollandalı doktorlar, “Strese bağlı rahatsızlık. Bizim yapacağımız bir şey yok” diyerek, hastayı adeta ölüme terk etmişler. Zehra Hanım’ın tedavisi için uğraşan kızı Belgin Saraç sonrasını şöyle anlattı:

“- Eşim aslen İzmitli. Fethiye Caddesi’nde terzilik yapmıştı. Hollanda’da bir dostumuzun tavsiyesi üzerine annemi İzmit’e VM Medikalpark Kocaeli Hastanesi’ne getirdik. Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Coşkun Polat muayene etti. Bağırsaklarının yapışık olduğunu belirledi. Ameliyatla annemi sağlığına kavuşturdu. Annemi hayata döndüren Prof.Dr.Coşkun Polat’a ve bize büyük ilgi gösteren Genel Müdür&Başhekim Doç.Dr.Soner Şahin’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Hollanda’da anneme teşhis bile koşamayan 20 doktor hakkında da dava açtım.”