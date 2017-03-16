  • BIST 90.426
  • Altın 145,062
  • Dolar 3,6773
  • Euro 3,9436
  • Kocaeli 7 °C

Hollanda'da Türklerin büyük zaferi! Kandıralı Tunahan Kuzu Meclise girdi

»
Hollanda'da Türklerin büyük zaferi! Kandıralı Tunahan Kuzu Meclise girdi
Hollanda seçimlerinde 3 sandalye garantileyen Türk kökenli iki vekilin kurduğu DENK partisi, Avrupa'da yabancı kökenlilerden oluşan ilk parti olma özelliği de taşıyor.

DENK partisi, Avrupa'da yabancı kökenlilerden oluşup genel seçime katılan ilk parti olma özelliği taşıyor.

Partinin kurucuları aslen Kandıralı olan Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, yükselişe geçen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve en son Türkiye'yle yaşanan skandalın gölgesinde adeta bir varoluş mücadelesi verdi. 

Seçimin ardından Hollanda, Türk kökenli 2 siyasetçi Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ü konuşuyor. 

Bu karar onları yıldırmadı 

İkili, Hollanda'da tırmanışa geçen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile siyasi düzlemde mücadele etmek için kolları sıvadı. Flemenkçe karşılığı "DÜŞÜN" olan DENK isimli partiyi kurdular. Ve DENK, katıldığı bu ilk seçimde büyük bir zafer kazandı.

Şimdi büyük seçimin ardından, DENK'in koalisyon pazarlıklarında oynayacağı kritik rol analiz ediliyor.

Tunahan Kuzu kim? 

Tunuhan Kuzu, Kandıralı bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1978 yılında Hollanda’ya işçi olarak göç eden, Tunuhan Kuzu hayatını Hollanda’da geçirdi.Evli ve iki çocuk babasıdır.5 bilen milletvekili üniversite eğitimini Roterdam Erasmus Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı.2008 ve 2012 yılları arasında Rotterdam İşçi Partisi'nin bir meclis üyesi oldu.Tunuhan Kuzu, 20 Eylül 2012 tarihinde İşçi Partisi adına Temsilciler Meclisi üyesiydi.2014 yılında İşçi Partisi ile fikir uyuşmazlığı yaşadı. Kuzu uyum  politikasına karşı çıktığı için partiden ihraç edilmişti.Daha sonra kurucusu olduğu DENK partisi ile meclise yeniden girdi.Milletvekilliği yaptığı sürece, alternatif fikirlere ve azınlık politikalarına önem veren genç söylemleri olan biri olarak dikkat çekiyor.

Bu haber toplam 1024 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rektör Görgün'e ASELSAN'da önemli görev15 Mart 2017 Çarşamba 21:56
  • KSO ve KSMMMO arasında işbirliği15 Mart 2017 Çarşamba 17:45
  • Kuzey Otoyolu’nda Çayırköy gerginliği15 Mart 2017 Çarşamba 14:00
  • Ev alacaklar dikkat! İndirim geldi15 Mart 2017 Çarşamba 13:47
  • Evlilik programlarına 'ağırlaştırılmış' para cezası15 Mart 2017 Çarşamba 13:41
  • MHP Derince’ye ikinci aday15 Mart 2017 Çarşamba 13:00
  • EPDK kararları Resmi Gazete'de15 Mart 2017 Çarşamba 09:51
  • Aydınlar Ocağı’nda Meral Abla hazırlığı15 Mart 2017 Çarşamba 09:25
  • Kuzey Marmara Otoyolu için son toplantı14 Mart 2017 Salı 22:21
  • Hollanda'ya tepki gösterip AK Parti'ye üye oldular14 Mart 2017 Salı 22:15
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti