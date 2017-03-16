Hollanda'da Türklerin büyük zaferi! Kandıralı Tunahan Kuzu Meclise girdi

Hollanda seçimlerinde 3 sandalye garantileyen Türk kökenli iki vekilin kurduğu DENK partisi, Avrupa'da yabancı kökenlilerden oluşan ilk parti olma özelliği de taşıyor.

DENK partisi, Avrupa'da yabancı kökenlilerden oluşup genel seçime katılan ilk parti olma özelliği taşıyor.

Partinin kurucuları aslen Kandıralı olan Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, yükselişe geçen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve en son Türkiye'yle yaşanan skandalın gölgesinde adeta bir varoluş mücadelesi verdi.

Seçimin ardından Hollanda, Türk kökenli 2 siyasetçi Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ü konuşuyor.

Bu karar onları yıldırmadı

İkili, Hollanda'da tırmanışa geçen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı ile siyasi düzlemde mücadele etmek için kolları sıvadı. Flemenkçe karşılığı "DÜŞÜN" olan DENK isimli partiyi kurdular. Ve DENK, katıldığı bu ilk seçimde büyük bir zafer kazandı.

Şimdi büyük seçimin ardından, DENK'in koalisyon pazarlıklarında oynayacağı kritik rol analiz ediliyor.

Tunahan Kuzu kim?

Tunuhan Kuzu, Kandıralı bir ailenin çocuğu olarak 1981 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1978 yılında Hollanda’ya işçi olarak göç eden, Tunuhan Kuzu hayatını Hollanda’da geçirdi.Evli ve iki çocuk babasıdır.5 bilen milletvekili üniversite eğitimini Roterdam Erasmus Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı.2008 ve 2012 yılları arasında Rotterdam İşçi Partisi'nin bir meclis üyesi oldu.Tunuhan Kuzu, 20 Eylül 2012 tarihinde İşçi Partisi adına Temsilciler Meclisi üyesiydi.2014 yılında İşçi Partisi ile fikir uyuşmazlığı yaşadı. Kuzu uyum politikasına karşı çıktığı için partiden ihraç edilmişti.Daha sonra kurucusu olduğu DENK partisi ile meclise yeniden girdi.Milletvekilliği yaptığı sürece, alternatif fikirlere ve azınlık politikalarına önem veren genç söylemleri olan biri olarak dikkat çekiyor.