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HOLLANDALI  BAYANLARI  ŞOKE  ETTİK…

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Sevcan TAMER

Son  günlerde  Avrupa  ülkelerinin  bazılarıyla  sorunlar  yaşıyoruz.. Çok  eski  tarihten  bu  yana  yaşadıkları  tüm  hezimetlere rağmen  kendilerini  Türkiye’nin  üzerine  karar  mekanizması  zannederek  baskı  kurmaya  çalışan  Avrupa,  Türk  tokadının  tadını  unuttu  herhalde..                          

Neyse  Türk  yetkilileri  ve  milleti  onlara  yapılması  gereken  davranışı  nezaketini  bozmadan  ve  onların  arzuladığı  duruma  düşmeden  vereceğine  inanıyorum.. Son  kabalık  Hollanda’ dan  geldi  malumunuz.. Hollanda’nın  bizim  hükümet  yetkililerine  ve  dolayısıyla  Türkiye’ ye  karşı  çirkin  yüzünü  göstermesi  bana  bir  kaç  yıl  önce  Hollandalı  Yerel  yönetici  kadınların   İzmit’e  geldikleri  günü  hatırlattı.. O  gün  Kocaeli  Kent  Konseyi  Kadın  Meclisinin   başkanı  ve  yönetimi   Türk  kadını  nasıl  oluyormuş   dersini  vermişlerdi  bu  hanımefendilere.. Şu  anda  gururlu  bir  Türk  kadını  ve  Hollanda’yı  görmüş  bir  Türk  vatandaşı   olarak,  bu  anıyı  sizlerle  paylaşmak  istiyorum.. Hem de  o  günkü  köşe  yazımdan  alıntı  yaparak.. Hani  Avrupalıların  her  şeyi  bizden  üstün sanırız  ya.. Belki  bizim  ülkemizden  maddesel  üstünlükleri  vardır,  ancak  bir  çok  konuda  Türk  Milletinden  oldukça  gerideler  inananınız.. ( büyük  ahlaki  kayıplara  özgürlük  diye  bakmazsak  tabi)..     

   *Kocaeli  Kent  Konseyi  Kadın  Meclisi  Başkanı  Sevgili  Av. Emel Ceylan  Balcıoğlu  beni  ziyarete  gelmişti.. Sohbetimizden  zevk  aldığımız  için  uzun  uzun  konuştuk.. Bana  yaptıkları  başarılı  çalışmalarını  anlattı.. Gerçekten  anlatılan  ve  sergilenen  çalışmalar,  profesyonelce  yapılarak  neticelenmiş  işler.. Ziyaretinin  başka  bir  nedeniyse  beni yapacakları  bir  etkinliğe  davet  etmekti.. Ayrılırken  beni  defalarca  ertesi  gün  yapılacak  toplantıya  davet  etti..Yapılacak  bu  toplantı  onlar  için  gerçekten  çok  özeldi..Çünkü  yabancı  misafirleri  vardı..Hem de  yabancı  iki  yerel  yönetici,  kadın..Bende  bu  nazik  davete  katılacağıma  dair  söz  verdim  kendilerine..Ve  ertesi  gün  fuar  içinde  bulunan Kocaeli  Büyükşehir  Belediyesi  Toplum  Merkezine  gittim..Merkeze  yavaş  yavaş  hem  Kadın  Meclisi  üyeleri,  hem de  misafirler  gelmeye  başlamıştı..Emel  hanım  misafirlerini  tek  tek  karşılayarak  buyur  ederken,  gelen  diğer  arkadaşları  ellerindeki  paketleri  yada  torbaları  koyacak  yer  arıyorlardı..Merakla  oluşan  trafiği  takip  ederken  gördüm ki,  bu  marifetli  bayanlar  misafirlerine  elleriyle  yaptıkları  özel  yiyecekleri  ikram  etmeye  hazırlanıyorlardı.. Haa  o  zaman  anladım   vedalaşırken  bana  neden “aç  gel” dediklerini..  Aman  Yarabbi..Masanın  üzeri  müthiş  görünüyordu..  Sevgili  Naime  Ceylanın  bana  hazırladığı  tabağı  anlatmayaysa  zaman  yetmez..Tam Türk  misafirperverliğinin  ispatıydı..

    Neyse  belli  bir  süre  sonra  yabancı  konuklarının  geldiğini  söylediler..Emel  hanım,  Kent  Konseyi  Genel  Sekreteri  Gültekin  Görüm  kapıya  çıktılar..Biz  içerde  konukların  gelmesini  bekliyorduk..Kapının  önü,  hanımların  ve  basının   hareketlenmesiyle  misafirlerin  geldiği    sinyalini  verdi..İçeriye  önce  uzun  boylu,  sade  ve  sürekli  tebessümlü  bir  kadınla,  Emel  hanım  girdi..Sonra  o  kadına  benzeyen  birisi  daha  buyurdu.(Amsterdam Dış  İlişkiler  Müd. Marleen  De Groot).. Birisi  daha..Ve ardından  bizimkiler..Basın,  konukların  her  hareketini  resimlemeye  ve  ilginç  görüntüler  bulma  çabasıyla  önümüzü  kaplamıştı.. Bu  karşılama  ve  ilgi,  konuk  kadınların   hoşuna  gitmişti  tabii ki..Ancak  yan bakışlarla,  ev  sahibi  kadınların  her  hareketini de  kritik  ettikleri  kaçmadı  benim  gözümden.  Emel hanım,  adının “Andrei Van Es”  olduğunu  öğrendiğimiz  Belediye  Başkan  Yardımcısı  kadına  büyükçe  bir  sepet  içersinde  otantik  ve  kültürel  ağırlığı  olan  hediyeler  takdim  etti. .Bayanların  coşkusu,  özgür  hareketleri  ve  bütünleşmesi  misafirleri  bayağı  etkilemişti..Sonra  sıra  konuşmalara  geldi.. Hollandalı  Başkan  Yardımcısı  bayan,  Emel  hanıma  cevap  vermek  üzere  söz  aldığında  ilk  cümlesi “Bana  büyük  sürpriz  oldu,  doğrusu  şaşırdım” oldu..Neye  şaşırmıştı   biliyor musunuz.? Kocaeli’ de  Kadın  Meclisi  oluşuna.. Kadınların  bu  derece  özgür  ve  örgütlü  oluşuna..Türk  kadınının  böylesi  başarılı  çalışmalar  sergilemesi  ve  girişimci  oluşuna..  Aslında  bu  daha  yolun  başıydı.. İkramlardan  sonra  toplantı  salonuna  geçildi..Orada  Başkan  Emel  hanım  kendilerine,  görüntüler  eşliğinde  yaptıkları  çalışmaları  ve  projeleri  anlattı..Daha  doğrusu  özetledi..Her  anlatılandan  sonra  kadınlar  biraz  daha  yana  doğru  kaydılar..Şaşkınlıkları  yüzlerinden  okunuyordu.. Sunum  sırasında dayanamayıp    bilgileri  yazılı  almayı  daha  uygun  buldular..Bu  çalışmaların  ana  temasını  çözmeye  çalıştılar..  Sordukları  sorular  bile  şaşkınlıklarını  anlatan  cinstendi  inanınız..Bizler  çok  gururluyduk  pek  tabi ki.. Ancak  şaşırma  sırası  bizdeydi  şimdi.. Bizlerin  Avrupa,  Avrupa  diye  gözümüz  de  devleştirdiğimiz  ülkelerin,  balon  oluşuna  şaşmıştık doğrusu..                            

Yani  gözümüzde  dağ  fare  doğurmuştu.. Sonunda  Hollandalı  kadın  Başkan Yardımcısı  İtiraf  etti  zaten.. Bizlere  “Biliyor musunuz  sizi  kıskandım,  çünkü  bizim  daha  böyle  bir  Kadın  Meclisimiz  ve  çalışmalarımız  yok” dedi.. Herkes  bu  itirafı  şakaya  aldı  ve  gülüştük..Toplantı  sonunda  “Kadın”  olgusu,  bizde de  sizdeki  gibi  önemli  dediler..Ve  bu  konuda  çok  titiz  olduklarını  belirttiler..O  anlarda  ben  Hollanda  seyahatimde  Amsterdam  şehrinde  büyük  bir  mahalleyi  kaplayan (Red Light District) Kırmızı  Fener  Sokağını  hatırladım..Yüzlerce  çıplak   kadının camekanlar  arkasında,  başta  turistler  olmak  üzere tüm  insanlara,  bilhassa  erkeklere  nasıl  teşhir  edildiğini  düşündüm..                

    O  çirkinliği  ülkelerine  ekonomik  kazanç  yapanların  “kadına  sizler  gibi  değer  veriyoruz”  sözünün  ne  derece  gerçek  dışı  olduğunu düşündüm..Ve daha  bir  dikleştim, gururlandım  gururlandım.. Etrafımdaki  temiz  yüzlere  baktım..Tüm  samimiyetle  misafirlerini  mutlu  etmenin  derdindeydiler.. O  tebessümlü  yüz  bizimdi  artık.. Sonuçta  başta  sevgili  Emel  Ceylan  Balcıoğlu’na  ve  sevecen   arkadaşlarına, bir  Türk  kadını  olarak,  kendilerini  dünyanın  mihenk  taşı  zanneden Avrupalılara,  dolayısıyla  bu  Hollandalı  bayanlara  iftiharla  ve  gururla  göstererek  şok  etme  zevkini  yaşattıkları  için  çok  teşekkür  ederim..    

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