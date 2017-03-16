HOLLANDALI  BAYANLARI  ŞOKE  ETTİK…

Son günlerde Avrupa ülkelerinin bazılarıyla sorunlar yaşıyoruz.. Çok eski tarihten bu yana yaşadıkları tüm hezimetlere rağmen kendilerini Türkiye’nin üzerine karar mekanizması zannederek baskı kurmaya çalışan Avrupa, Türk tokadının tadını unuttu herhalde..

Neyse Türk yetkilileri ve milleti onlara yapılması gereken davranışı nezaketini bozmadan ve onların arzuladığı duruma düşmeden vereceğine inanıyorum.. Son kabalık Hollanda’ dan geldi malumunuz.. Hollanda’nın bizim hükümet yetkililerine ve dolayısıyla Türkiye’ ye karşı çirkin yüzünü göstermesi bana bir kaç yıl önce Hollandalı Yerel yönetici kadınların İzmit’e geldikleri günü hatırlattı.. O gün Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisinin başkanı ve yönetimi Türk kadını nasıl oluyormuş dersini vermişlerdi bu hanımefendilere.. Şu anda gururlu bir Türk kadını ve Hollanda’yı görmüş bir Türk vatandaşı olarak, bu anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.. Hem de o günkü köşe yazımdan alıntı yaparak.. Hani Avrupalıların her şeyi bizden üstün sanırız ya.. Belki bizim ülkemizden maddesel üstünlükleri vardır, ancak bir çok konuda Türk Milletinden oldukça gerideler inananınız.. ( büyük ahlaki kayıplara özgürlük diye bakmazsak tabi)..

*Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgili Av. Emel Ceylan Balcıoğlu beni ziyarete gelmişti.. Sohbetimizden zevk aldığımız için uzun uzun konuştuk.. Bana yaptıkları başarılı çalışmalarını anlattı.. Gerçekten anlatılan ve sergilenen çalışmalar, profesyonelce yapılarak neticelenmiş işler.. Ziyaretinin başka bir nedeniyse beni yapacakları bir etkinliğe davet etmekti.. Ayrılırken beni defalarca ertesi gün yapılacak toplantıya davet etti..Yapılacak bu toplantı onlar için gerçekten çok özeldi..Çünkü yabancı misafirleri vardı..Hem de yabancı iki yerel yönetici, kadın..Bende bu nazik davete katılacağıma dair söz verdim kendilerine..Ve ertesi gün fuar içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezine gittim..Merkeze yavaş yavaş hem Kadın Meclisi üyeleri, hem de misafirler gelmeye başlamıştı..Emel hanım misafirlerini tek tek karşılayarak buyur ederken, gelen diğer arkadaşları ellerindeki paketleri yada torbaları koyacak yer arıyorlardı..Merakla oluşan trafiği takip ederken gördüm ki, bu marifetli bayanlar misafirlerine elleriyle yaptıkları özel yiyecekleri ikram etmeye hazırlanıyorlardı.. Haa o zaman anladım vedalaşırken bana neden “aç gel” dediklerini.. Aman Yarabbi..Masanın üzeri müthiş görünüyordu.. Sevgili Naime Ceylanın bana hazırladığı tabağı anlatmayaysa zaman yetmez..Tam Türk misafirperverliğinin ispatıydı..

Neyse belli bir süre sonra yabancı konuklarının geldiğini söylediler..Emel hanım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm kapıya çıktılar..Biz içerde konukların gelmesini bekliyorduk..Kapının önü, hanımların ve basının hareketlenmesiyle misafirlerin geldiği sinyalini verdi..İçeriye önce uzun boylu, sade ve sürekli tebessümlü bir kadınla, Emel hanım girdi..Sonra o kadına benzeyen birisi daha buyurdu.(Amsterdam Dış İlişkiler Müd. Marleen De Groot).. Birisi daha..Ve ardından bizimkiler..Basın, konukların her hareketini resimlemeye ve ilginç görüntüler bulma çabasıyla önümüzü kaplamıştı.. Bu karşılama ve ilgi, konuk kadınların hoşuna gitmişti tabii ki..Ancak yan bakışlarla, ev sahibi kadınların her hareketini de kritik ettikleri kaçmadı benim gözümden. Emel hanım, adının “Andrei Van Es” olduğunu öğrendiğimiz Belediye Başkan Yardımcısı kadına büyükçe bir sepet içersinde otantik ve kültürel ağırlığı olan hediyeler takdim etti. .Bayanların coşkusu, özgür hareketleri ve bütünleşmesi misafirleri bayağı etkilemişti..Sonra sıra konuşmalara geldi.. Hollandalı Başkan Yardımcısı bayan, Emel hanıma cevap vermek üzere söz aldığında ilk cümlesi “Bana büyük sürpriz oldu, doğrusu şaşırdım” oldu..Neye şaşırmıştı biliyor musunuz.? Kocaeli’ de Kadın Meclisi oluşuna.. Kadınların bu derece özgür ve örgütlü oluşuna..Türk kadınının böylesi başarılı çalışmalar sergilemesi ve girişimci oluşuna.. Aslında bu daha yolun başıydı.. İkramlardan sonra toplantı salonuna geçildi..Orada Başkan Emel hanım kendilerine, görüntüler eşliğinde yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı..Daha doğrusu özetledi..Her anlatılandan sonra kadınlar biraz daha yana doğru kaydılar..Şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu.. Sunum sırasında dayanamayıp bilgileri yazılı almayı daha uygun buldular..Bu çalışmaların ana temasını çözmeye çalıştılar.. Sordukları sorular bile şaşkınlıklarını anlatan cinstendi inanınız..Bizler çok gururluyduk pek tabi ki.. Ancak şaşırma sırası bizdeydi şimdi.. Bizlerin Avrupa, Avrupa diye gözümüz de devleştirdiğimiz ülkelerin, balon oluşuna şaşmıştık doğrusu..

Yani gözümüzde dağ fare doğurmuştu.. Sonunda Hollandalı kadın Başkan Yardımcısı İtiraf etti zaten.. Bizlere “Biliyor musunuz sizi kıskandım, çünkü bizim daha böyle bir Kadın Meclisimiz ve çalışmalarımız yok” dedi.. Herkes bu itirafı şakaya aldı ve gülüştük..Toplantı sonunda “Kadın” olgusu, bizde de sizdeki gibi önemli dediler..Ve bu konuda çok titiz olduklarını belirttiler..O anlarda ben Hollanda seyahatimde Amsterdam şehrinde büyük bir mahalleyi kaplayan (Red Light District) Kırmızı Fener Sokağını hatırladım..Yüzlerce çıplak kadının camekanlar arkasında, başta turistler olmak üzere tüm insanlara, bilhassa erkeklere nasıl teşhir edildiğini düşündüm..

O çirkinliği ülkelerine ekonomik kazanç yapanların “kadına sizler gibi değer veriyoruz” sözünün ne derece gerçek dışı olduğunu düşündüm..Ve daha bir dikleştim, gururlandım gururlandım.. Etrafımdaki temiz yüzlere baktım..Tüm samimiyetle misafirlerini mutlu etmenin derdindeydiler.. O tebessümlü yüz bizimdi artık.. Sonuçta başta sevgili Emel Ceylan Balcıoğlu’na ve sevecen arkadaşlarına, bir Türk kadını olarak, kendilerini dünyanın mihenk taşı zanneden Avrupalılara, dolayısıyla bu Hollandalı bayanlara iftiharla ve gururla göstererek şok etme zevkini yaşattıkları için çok teşekkür ederim..