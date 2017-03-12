Hollanda'nın skandal kararına Kocaeli'den sert tepkiler

Hollanda'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam kentine gideceğine ilişkin haberlerin ardından Türk Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yol trafiğe kapatıldı. Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde güvenlik önlemi alırken, Kaya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam'a kara yoluyla geçeceğine ilişkin açıklamalarından sonra rezidansın önündeki yolu, çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Araçları alternatif yollara yönlendiren polis, yayaların geçişine de müsaade etmedi. Çavuşoğlu, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu. Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezi de planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiğini açıklamıştı.

KOCAELİ'DEN SERT TEPKİ

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olaylara bir tepki de Kocaeli'den geldi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez sosyal medya hesaplarından Hollanda hükümetine sert çıktı.

Vali Güzeloğlu: Tarihin utanç sayfası

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Twitter hesabından "Demokrasisi iflas eden ve"sözde"savundukları değerleri iflas eden Avrupa ve Hollanda.Tarihin utanç sayfası." diyerek Hollanda'nın skandal kararını eleştirdi.

Karaosmanoğlu: Skandal karar

Hollanda'nın kararına sert tepki gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "#Hollanda Hükümeti skandal bir karar almıştır. İslam düşmanı ırkçı-faşist partiye diz çökmüştür.Bugün milli birliğimiz dünden daha önemlidir" dedi.

Ceyhan: 'EVET' dedikce Avrupa titriyor

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da sosyal medya hesabından "Önce Almanya siyasilerimizi engelledi, şimdi Hollanda. Biz büyük ve güçlenen Türkiye'ye 'EVET' dedikce Avrupa titriyor." diyerek tepki gösterdi.

Üzülmez: Kınıyorum

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez " Hollanda Hükümetinin Sn.Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesini engellemesini kınıyorum.." tepki mesajını paylaştı.

Baran: Türkiye'nin şahlanışına engel olamayacaksınız

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise Twitter'dan şu ifadelerle tepki gösterdi: "Körfez'den duyuyoruz Hollanda'yı inleten 'Recep Tayyip Erdoğan' seslerini.", "Sadece avrupa'yı değil dünya'yı titreten ülkeye TÜRKİYE denir.","Türkiye'nin şahlanışına engel olamayacaksınız."