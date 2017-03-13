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Hollanda'nın skandal tavrına Mehmet Akif Yılmaz'dan tepki

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Hollanda'nın skandal tavrına Mehmet Akif Yılmaz'dan tepki

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına ilişkin, "Samimiyetten uzak tam bir maskaralık sergileniyor. Milletimiz bu vesileyle kavganın ne kadar büyük olduğunu idrak ediyor." dedi.

Partisinin Kandıra ilçe teşkilatını ziyaret eden Yılmaz, burada ilçe Başkanı Yunus Özder, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

Yılmaz, daha sonra Beylerbeyi ve Çerçilli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada gazetecilere iç ve dış gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, bazı Avrupa ülkelerinde basını yayınıyla devlet organlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan düşmesi noktasında çalışmalar yapıldığını söyledi. Aslında başka bir tavrı da Avrupa’dan beklemediklerini dile getiren Yılmaz, "Tarih tekerrürden ibarettir. Aynı rahmetli Sultan Abdülhamid döneminde de o dönemin Avrupa basını, onu kızıl sultan ve diktatör olarak lanse ediyordu. O dönemin şartlarında ne yapıldıysa bu dönemin şartlarında da aynı şeyler yapılıyor. Aynı senaryo oynanıyor, şaşırmayın." diye konuştu.

"Tam bir maskaralık sergileniyor"

Yılmaz, Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları konusundaki tavrını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Samimiyetten uzak, tam bir maskaralık sergileniyor. Milletimiz bu vesileyle kavganın ne kadar büyük olduğunu idrak ediyor. Gerçek yüzlerini artık gizleyemiyorlar. Lafa gelince insan hakları, demokrasi havarisi kesilenler, bize devamlı terör kanununda değişiklik yapın diyorlardı. Almanya’nın, Hollanda’nın PKK‘yı yüzde yüz desteklediğini herkes biliyor. Gizli bir şey değil. Bu süreçte milletin tepkisini diri tutmak önemli. Bizim tek dayanağımız milletimiz. Başından bu yana söylediğimiz Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğüne karşı kendi gücümüzle ayakta duracağız. Ama bu ilişkilerimizi koparacağımız anlamına gelmiyor."

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