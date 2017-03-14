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Hollanda'ya tepki gösterip AK Parti'ye üye oldular

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Hollanda'ya tepki gösterip AK Parti'ye üye oldular
52 yıldır Hollanda'da yaşayan Başoğlu ailesi, Hollanda'ya tepki olarak AK Parti'ye üye oldu

Gölcük ilçesinde, 52 yıldır Hollanda'da yaşayan Başoğlu ailesi, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına tepki gösterdi.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp'i ziyaret eden İhsaniyeli Mustafa, Hanife,  Zehra ve Mustafa Başoğlu ailesi, Hollanda'nın tavrını kınadıklarını bildirdi.

Mustafa Başoğlu, burada yaptığı açıklamada, ailece 52 yıldır Hollanda’da yaşadıklarını, bu güne kadar Türkiye'ye karşı böyle bir hata veya yanlışlık yaptıklarına şahit olmadıklarını ifade ederek, "Ama bu yapılan yanlışın affedilecek bir tarafı yoktur. Bakanımıza yapılan bu yanlışlık, 80 milyona yapılmıştır. Bizim burada verdiğimiz tepkiyi şu anda Hollanda’da yaşayan Türkler de veriyor. Bu konuda gerekenin yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Başoğlu ailesi, Hollanda'nın tavrına tepki olarak AK Parti'ye üye oldu.

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