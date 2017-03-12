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Hollanda'yı portakal sıkarak protesto ettiler

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Hollanda'yı portakal sıkarak protesto ettiler
Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri, İzmit'te Antikkapı Restoran'da yapılacak toplantı öncesi Hollanda'yı protesto etti. 

'Faşist Hollanda' ve 'Faşist Rutte' pankart açan grup, portakal sıkıp suyunu içti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Hollanda'nın pişman olacağını öne sürerek, "Toprakları kadar insanlık seviyeleri de deniz seviyesinin altına inmiş alçak, tahammülsüz, hiç uzatmadan söyleyelim faşist bir ülke olan Hollanda, Sayın Bakanımızın seçmenlerimizle buluşmasını engellemiştir. Bu gayri ahlaki tutumlarını protesto eden Türklere de ahlaksızca müdahale etmişlerdir. Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan Hollanda sonrasında çok pişman olacağı bir adımı atmaktan çekinmemiştir. Pişman olacaklar. Köklerinde faşizan duygu ve tavırlardan bir türlü arınamamaktadırlar" dedi.

KENETLENMEMİZİ SAĞLADI

Hollanda'nın orada bulunan Türkleri sömürdüğü görüşünü savunan Emre Kahraman, "Ey Hollanda! Hollanda'da ve diğer Avrupa devletlerinde yaşayan Türkler, Ak Parti iktidarıyla birlikte artık sahipsiz olmadıklarını anlamıştır. Bakanımızı engellemeniz, vatandaşlarımızın birlik duygusunu engellemek bir kenara, bütün yurttaşlarımızın kenetlenmesini sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

Emre Kahraman, Avrupa'nın bin yıldır Türklere bakışında değişiklik olmadığını ileri sürerek, "Her şey bundan yaklaşık bin yıl önce Malazgirt Ovası'nda iki ordunun karşı karşıya gelmesiyle başladı ve savaş hala sonuçlanmadı. Türklere bakışında bin yıldır en ufak bir değişme olmayan Avrupa, yeniden büyüyen ve güçlenen, coğrafyasında söz sahibi olan ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarıyla yeniden ilişki kuran Türkiye'ye karşı bu hadsiz adımları atmaktadır. Avrupa bizim kim olduğumuzu bize unutturmuş ama kendisi belli ki unutmamış. Biliyoruz ki ayağa kalktığımızda dünya ayağa kalkacak. Biliyor ki biz ayağa kalktığımızda mazlumun sığınacak bir yuvası olacak" dedi.

Kerim YAVUZ

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