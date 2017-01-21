Home Store Symbol’de

Arasta Park AVM’de 4,5 yıldır hizmet veren Home Store bayan giyim mağazası, Symbol AVM’ye taşındı. Kat:1 No:28’de açılan Home Store’un mağaza işletmeciliğini Feraz Yazıcı üstlendi.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER

Türkiye’de 25 ilde, Kocaeli’de yalnızca Symbol AVM’de mağazası bulunan Home Store Bayan Giyim Mağazası, 218 metrekare alan üzerinde 5 personel ile hizmet verecek. Feray Yazıcı’nın yönetimindeki Home Store’da açılışa özel %50+40 indirin uygulanacak.

ÇAĞLAR DA KATILDI

Home Store’un açılışına İstanbul Mağazalar Genel Koordinatörü Cemşit Çağlar da katıldı. 2017 sonbahar-kış kreasyonu sergilenirken, yeni yıla özgü siyah, gri, bordo ve kahverengi tonlarından oluşan özel tasarım ürünler yeni mağazanın raflarında yerini aldı. Açılışa özel yeni dekor ve dizaynı ile ev konforu hissi yaratan Home Store mağazasında her keseye ve zevke uygun ürünler yer alırken, geniş ürün yelpazesi kokteyl ortamında müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Şennur YILDIZ