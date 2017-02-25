Honda Yeni Civic Sedan RS  ile hayallerin gücüyle tanıştılar!

Honda’nın geçtiğimiz yıl Ekim ayında lansmanı yapılan Yeni Civic Sedan modelinin en güçlüsü RS versiyonun tanıtımı 20 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Honda’nın diğer modelleri gibi, bu ürün gamının üretimi de Gebze Şekerpınar’daki fabrikada yapılıyor.

Bugün itibarıyla Honda bayilerindeki yerini alan Honda Yeni Civic RS, “Hayallerin gücüyle tanışın” sloganıyla Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki Honda Plaza Haldız Otomotiv’de tanıtıldı, dileyenlerin test sürüşüne sunuldu.

1.5L VTEC turbo 182 beygir motor 7 ileri CVT şanzıman ürünü, 109 bin 900 TL’den satışa sunuldu. Haldız Grup Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız, Honda Haldız Satış Müdürü Tülay Kıyar ile Civic severler, tanıtım etkinliğinde yer aldı.

KISA SÜREDE 251 SATIŞ

Honda Plaza Haldız Satış Müdürü Tülay Kıyar, yeni ürünle ilgili şunları söyledi:

“- Türkiye’nin özellikle yeni Civic Sedan ile yakaladığı satış ivmesi ve Aralık ayındaki 4 bin 392 adet satışla, Honda’nın Avrupa pazarındaki Aralık ayı satış lideri konumuna ulaştı. Müşterilerimiz tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan yeni Civic Sedan, 2016 yılında satışta olduğu yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde 6 bin 623 adet satışa ulaştı. Honda Plaza Haldız olarak kısa sürede 251 adet satış rakamına ulaştık. Benzinli ve LPG’li motor seçenekleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic Sedan, bugün tanıttığımız RS modeli ile müşterilerimizin algısını apayrı bir yere taşıyacak”

40 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞ

Civic RS’in sahip olduğu Vtec turbo motor sayesinde son derece sportif bir dört kapılı sedan olarak yollara çıktığını belirten Satış Müdürü Tülay Kıyar, “Bugüne kadar üretilen en sportif Civic olan RS modeli dinamizm, performans, yakıt verimliliği, genişlik, güvenlik, iç mekan kalitesi ve prestij söz konusu olduğunda kompakt sınıfa tamamen yeni standartlar getiriyor. Ardında 40 yıllık köklü ve başarılı bir geçmişi olan Civic, bu yeni ve sıradışı modeli ile segment üstü bir konuma yerleşiyor” dedi.



Kerim YAVUZ