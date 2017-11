Hoş Bir Seda Bırakmak

Her şey gelir, her şey geçer. Zaman, içinde bulunduğumuz an, duygularımız, düşüncelerimiz, inandıklarımız… Hepsi belli bir zamanda değişir, gelişir, bazen biter, bazen azalır. İtiraf edin çok kızdığınız birisine hep aynı kızgınlığı yaşamazsınız değil mi? Unutur, ya da kanıksarsınız olan biteni. Duygunuz, yerini bunun sonucu olarak bir davranışa dönüştürür aslında zaman içinde. Bazen çok inandığınız bir şeyin aslında o kadar da önemli olmadığını idrak edersiniz. Şu an da geçicidir, öyle ki adı gelecek olan başka anlara dönüşür zaman içinde. Biz sanıyoruz ki hep böyle gider, oysa ki her şey değişir, gelişir ve biter aslında.

Bunları neden mi yazıyorum. Bu hayatta çoğu zaman unutuyoruz asıl olanları, gerçek olanları. Kabul etmek yerine daha bir zorluyoruz. İyi olmak yerine tam tersini seçiyoruz. Gülmek yerine somurtmayı, bazen çatık kaşlı olmayı tercih ediyoruz. Başka birini mutlu etmek, ona yardım etmek, onun derdini bir şekilde üstlenmek, bazen de onun önceliklerini önemsemek çok çok geri planda kalıyor. Bazen varsa yoksa dünyamız kendimiz oluyor, dünyada başkalarının da var olduğunu, onların bize ihtiyacı olabileceğini unutuyoruz. Tüm yolların bizim olduğunu düşünüyor, ne başkasına yer, ne de başkasına yol veriyoruz. Değmiyoruz, dokunmuyoruz bile. Ne iyilik, ne de başka bir yardım yapıyoruz. Üstüne üstlük yaptığımız az biraz bir şey varsa bile bangır bangır bağırıyoruz. Bir şeyleri kazanmak(!) uğruna, başkasının üstüne basıyor, ezip geçiyor ve aslında kaybediyoruz. Koskoca bir toplum içinde sadece kendimiz yaşıyormuş gibi davranıyor, sadece kendimiz varmışız gibi yaşıyor gidiyoruz. Bakıyor da görmüyor, hatta görmüş gibi yapıp bir anda sırtımızı dönüyoruz. Neden ki? Nereye kadar ki?

Öylesine büyük bir kalabalık vardı ki Ahmet Küçükörs amcamın cenazesinde. Herkesin içinin acıdığı, herkesin yüreğinden bir şeyler koptuğu o anlarda, aslında herkes çok önemli bir şeye tanıklık ediyordu. Bu dünyada her şey gelir ve geçer, her şey biter, her şey değişir. Oysa denildiği üzere“ Baki kalan bu gök kubbede hoş bir sedadır”. Yaptıklarındır, düşündüklerindir, temas ettiğin, faydanın olduğu her şey ve herkestir yaşam. Hepimizin hayatına bir şekilde girdi ve koskocaman İyilikler bıraktı bize Ahmet amca. Allah gani gani rahmet eylesin, yattığı yer huzurla dolsun, mekanı cennet olsun inşallah. Geride kalanlara da Allah sabırlar versin.