Howon fabrikasında büyük yangın

Kartepe'de otomotiv parça üretimi yapılan Howon fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın uzun süre çalışmaların ardından söndürüldü.

Kartepe'de otomotiv parça üretimi yapılan Koreli Howon fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde başlayan yangın kısa süre içerisinde fabrikanın tamamına yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale ederken, daha sonra İzmit, Kartepe, Başiskele, Gebze ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanar vaziyette olan fabrikayı uzun süren çalışmalar sonucunda söndürdü. Soğutma çalışmaları yapılan fabrika da maddi hasar meydana geldi.

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