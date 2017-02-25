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HSBC İzmit Şubesi pazartesi yeni yerinde

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HSBC İzmit Şubesi pazartesi yeni yerinde
HSBC Bank İzmit Şubesi, yer değiştiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Alemdar Caddesi’nin kesiştiği köşedeki müstakil binada faaliyetini sürdüren HSBC İzmit Şubesi, pazartesiden itibaren mevcut binaya 100 metre mesafedeki yeni yerine geçiyor. HSBC İzmit Şubesi, Alemdar Caddesi No:17 adresinde yapımı yeni tamamlanan Kolaylı Ailesi’ne ait yere geçiyor. 

YÜKSEK KİRA BEDELİ
Türkiye genelinde yakın zamanda küçülmeye giden ve ilimizde de bazı şubelerini kapatan HSBC Bank, 10 yıldır kirada bulunan İzmit Şubesi için de yer değişikliğine gitti. 4 katlı 1100 metrekarelik binanın kira sözleşmesi tamamlanınca, yeni istenen kira bedeli banka yetkililerine çok yüksek geldi. HSBC Bank bunun üzerine yeni yer arayışını gitti ve aylar önce, yeni yapılan Alemdar caddesi üzerinde Kolaylı Ailesi’ne ait yer için anlaşmaya vardı. Binanın tefrişine ilişkin çalışmalar son dönemde hızlanırken, özellikle hafta sonu tam anlamıyla bir seferberlik yapıldı ve tüm donanımlar tamamlandı. HSBC Bank İzmit Şubesi, yarından itibaren Alemdar Caddesi üzerindeki yeni yerinde müşterilerine hizmeti sürdürecek.

Şennur Yıldız

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