  • BIST 104.210
  • Altın 139,601
  • Dolar 3,5695
  • Euro 4,0661
  • Kocaeli 19 °C

HSK yeni kararname yayınladı! Kocaeli'den 2 atama

»
HSK yeni kararname yayınladı! Kocaeli'den 2 atama
HSK İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeri yeniden belirlendi. İlimizden de Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Turgut Delal, Bolu İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Arif Uslu Kurul Müfettişliği'ne atandı. 

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

Bu haber toplam 20 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • STK’lardan 15 Temmuz bildirisi:“15 Temmuz’u asla unutmayacağız”13 Temmuz 2017 Perşembe 12:08
  • Kocaeli Üniversitesi'nden 15 Temmuz bildirisi13 Temmuz 2017 Perşembe 11:34
  • 15 Temmuz kahramanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda13 Temmuz 2017 Perşembe 11:22
  • Tramvay hattına park eden araçlara ceza yağıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 10:41
  • Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak13 Temmuz 2017 Perşembe 10:14
  • Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı!13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
  • 18 metre aşağı inildi13 Temmuz 2017 Perşembe 09:11
  • İşte Kocaeli'deki 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü programı13 Temmuz 2017 Perşembe 09:05
  • Büyükşehir Meclisi bugün toplanıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 08:59
  • Down Kafe'yi Bilal Erdoğan açtı12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:34
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti