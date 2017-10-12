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HSK'dan flaş karar! İşte Kocaeli'ye gelenler ve gidenler

HSK'dan flaş karar! İşte Kocaeli'ye gelenler ve gidenler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

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Kararla;

Kocaeli'ye gelenler:

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi  Cengiz Sarı Kocaeli Hâkimliği

Gebze Hâkimi Selahattin Silah ise Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı'na atandı.

Kocaeli'den gidenler:

Gebze C.Savcısı Onur Oğuzer İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği'ne

Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı Şamil KOÇ Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı 

Gebze Hâkimi Okay KOÇ Ankara Hâkimliği

 

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