Hükümetten öğrenciye müjde

Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız.

2 milyon öğrencinin faydalanacağı burs ve öğretim kredisi için 11.2 milyar, 1.4 milyon öğrencinin taşımalı eğitim ve yemek yardım programına 3.4 milyar, özel okullara giden 335 bin öğrenciye 1.5 milyar, pansiyonlarda barınan 341 bin öğrenci için 1.1 milyar, 18 milyon öğrencinin ücretsiz ders kitabı için 600 milyon, takviye kursları için 1.6 milyar, 380 bin engellinin eğitim hizmeti için 2.6 milyar lira kaynak koyduk. Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.