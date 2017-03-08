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Hükümlüler, hatıra ormanına fidan dikecek

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Hükümlüler, hatıra ormanına fidan dikecek
Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Kandıra Kefken'de oluşturulan Denetimli Serbestlik Hatıra Ormanı'na fidanlar dikildi.

Denetimli Serbestlik Kanunu gereği bir kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü almış 30 kişi fidan dikimi için görevlendirildi.

Kandıra Kefken'de 12 hektarlık alanda oluşturulan Denetimli Serbestlik Hatıra Ormanı'na ilk fidanlar dikildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, Kocaeli Cumhuriyet Savcıları Serhat Tütüncü ile Mahmut Tokmak, İzmit Orman İşletme Şefi Yaşar Özbaş, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ve kurum çalışanları törene katılarak fidan dikti. Ormana 17 bin adet sahil çamı dikilmesi hedeflenirken, fidanların dikilmesi için Denetimli Serbestlik Kanunu gereği bir kamu kurumunda ücretsiz olarak çalışma yükümlülüğü almış 30 kişi görevlendirildi. 

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