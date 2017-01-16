Hülya sancaklı güvenlikle göz göze gelmiş!

MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin, intihara kalkışmadan önce güvenlik görevlisiyle göz göze geldiği ve "Beni yalnız bırakın" diye bağırdığı ortaya çıktı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın intihara teşebbüs eden eşi Hülya Sancaklı'nın silahı ateşlemeden önce güvenlik görevlisiyle göz göze geldiği ortaya çıktı. GÜVENLİK DE DURDURAMADI Habertürk'ün haberine göre, Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı: "Hülya Sancaklı'nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım'la göz göze geldik. Bu sırada Hülya Hanım, "Beni yalnız bırakın" diye bağırdı. Kanlar içinde görünce telsizle yardım istedim. Sitenin ambulansı geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey'e bilgi verdik."

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