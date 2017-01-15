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Hülya Sancaklı hakkında kafa karıştıran açıklamalara hastane noktayı koydu

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Hülya Sancaklı hakkında kafa karıştıran açıklamalara hastane noktayı koydu
MHP eski Milletvekili Sinan Oğan ve Lütfü Türkkan twitter hesaplarından MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu paylaşımlar üzerine hastaneden açıklama geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada Sancaklı'nın ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı, başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu haberleri akşam saatlerinde son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Haberi Meclis'teki anayasa görüşmeleri sırasında alan Seffet Sancaklı Başbakanlık uçağı ile acilen İstanbul'a geldi. Öte yandan eski MHP milletvekili Sinan Oğan twitter hesabından yoğun bakıma alındığı söylenen Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: DURUMU CİDDİ

Yoğun bakıma kaldırılan Sancaklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden açıklama geldi. Hülya Sancaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

"SANCAKLI'NIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"

Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

TÜRKKAN: HAKK'A YÜRÜDÜ

MHP Kocaeli eski Milletvekili Lütfü Türkkan "Genç yaşta Hakk'a yürüdü iyi yürekli Hülya Sancaklı kardeşimiz. Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya, evlatlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" şeklinde duyurdu.

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ESKİ MHP'Lİ OĞAN: HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, twitter hesabından Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Oğan, Kocaeli Milletvekiliimiz Saffet Sancaklı kardeşimin değerli eşi Hülya Sancaklı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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MHP İL BAŞKANI: AMELİYATTAN ÇIKTI, DUALARINIZI ESİRGEMEYİN

Öte yandan MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülen Karataş da twitter hesabından Hülya Sancaklı'nın ameliyattan çıktığını söyledi. Dua dileklerini ifade etti.

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Saffet Sancaklı'nın Danışmanı Erman Altıntaş  da ameliyattan çıkıp yoğun bakıma alındığını bildirdi. Altıntaş sosyal medya hesabından "Vekilimizin eşi ameliyattan çıkmıştır" dedi.

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OĞAN TWEET'Nİ SİLDİ

İl başkanının açıklamasının ardından Sinan Oğan daha önce yazdığı tweet'ini silerek Hülya Sancaklı'nın ameliyattan çıktığı bilgisini paylaştı. "Acil şifalar diliyorum." dedi.

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Sancaklı'nın eşinden intihar girişimi

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı kimdir

Saffet Sancaklı'ya 'Geçmiş Olsun' mesajı

 

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