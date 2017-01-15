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Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden son açıklama

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Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden son açıklama
MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin intihara teşebbüs etmesinin ardından hastaneden yapılan son açıklamada Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu belirtildi.

"AMELİYATTAN SONRA YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Beylikdüzü Medicana Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir açıklama yaptı. Akdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Hastamız dün akşam 20.30 civarında ateşli silah ile yaralanıyor, yaklaşık 10 dakika sonra evlerinden hastanemizin acil ünitesine getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde hemen acil müdahale ameliyat kararı alınıyor. Dün akşam acil cerrahiye alınarak, ateşli silah yaralanması ameliyatı yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı.

"GELDİĞİNE NAZARAN DURUMU DAHA NORMAL"

Şu an genel durumu stabil durumda. Geldiğine nazaran durumu daha normal. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay böyle acil yaralamalarda travmatik olaylarda ilk müdahale anı ve zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı bu hastamız kazanmıştır. Ancak halen ciddiyetini korumakta hayati tehlikesi var. Hastanemize 20.40 da ulaştı. Tüm genel değerlendirmeleri yapılıyor. Bu arada hızlı bir şekilde tetkikler yapıldı ve önlemler için hayati tehlikeyi atlatmak için ilgili müdahale kararı alınarak bu acil müdahale yapılıyor ve şu an genel fizyolojik parametre stabil görünmekte.

"ERKEN MÜDAHALE EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bu akut dönem yaklaşık 72 ila 96 saat arasında travmanın şiddetine göre değişmektedir. Bugün yaptığımız tetkiklerde beyinsel, karaciğer, akciğer böbrek gibi diğer organların hemodinamisi stabil gözüküyor. Fizyolojik parametreleri konusunda hastaya olaydan sonra müdahale edildikten sonra geriye gitme yok. Dün akşam 8 üniteye yakın kan replasmanı yapıldı. Şu an herhangi bir kan ihtiyacına gerek yok. Hastanede erken müdahale edilmesi çok önemliydi" dedi.

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